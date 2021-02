Prečo Taliani Magoniho vyhodili? Mali problém s jeho metódami a správaním

Ako vníma talianska verejnosť Petru Vlhovú a závidí Slovensku trénera Livia Magoniho? Novinár z Corriere dello Sport ALBERTO DOLFIN sa špecializuje na lyžovanie a cyklistiku a v rozhovore pre Sportnet hovorí aj o tom, v čom sú pretekárky z východného bloku iné ako Talianky. Aký je váš názor na Petru Vlhovú? Sledujú jej kariéru Taliani s väčším záujmom, keďže ju trénuje Livio Magoni? Petra je veľmi talentovaná lyžiarka, pravá šampiónka. Za posledné dve sezóny výkonnostne vyrástla, zlepšila sa technicky i mentálne. Už sa nesústredí len na slalom.

Už minulú zimu, keď Mikaela Shiffrinová po smrti svojho otca nesúťažila, bola Petra tvrdou súperkou pre Federicu Brignoneovú v boji o veľký glóbus. Samozrejme, bola veľká škoda, že na konci sezóny boli zrušené preteky v Aare a v Cortine a nemohli sme sledovať tento súboj až do konca. Fakt, že jej tréner a časť tímu je z Talianska, ju robí veľmi zaujímavou pretekárkou aj pre Talianov. Je nám bližšia. Má aj talianskeho sponzora, ktorý jej zabezpečuje funkčné spodné oblečenie a špeciálne ponožky, takže je silno spojená s našou krajinou. Ako vnímajú talianski fanúšikovia fakt, že Magoni netrénuje domáce pretekárky, ale ich slovenskú konkurentku? Nezávidia ho Slovensku? V lyžovaní, takisto ako v mnohých iných športoch, môže polovica krajiny trénera milovať a druhá ho bude zatracovať. Livio je veľmi silná osobnosť, je nesmierne precízny vo svojej práci. Verí svojim metódam, aj keď ho za ne niekedy kritizujú. A rád sa o svoje skúsenosti aj podelí.

V Taliansku máme tri skvelé pretekárky. Momentálne zranená Goggiová predstavuje čistú rýchlosť, Brignoneová čistú agresivitu a Bassinová čistú techniku. Petra však v sebe spája všetky tieto tri aspekty. Alberto Dolfin

Nie je to veľmi bežný jav, ale mnohým talianskym novinárom poskytuje videá, fotky či textové správy cez aplikácie a takto ich informuje o tréningu Petry. Z pohľadu novinára je to naozaj nezvyčajné a veľmi si to ceníme, lebo vďaka tomu môžeme lepšie pochopiť, čo sa deje za oponou. Samozrejme, Livio je typ človeka, kto je rád stredobodom pozornosti – ale kto v športe taký nie je? Akú reputáciu má Magoni v krajine? Pri talianskej reprezentácii skončil v roku 2015, keď sa niektoré staršie pretekárky sťažovali na jeho tvrdé metódy. Jeho vzťah s talianskym zväzom nie je dobrý. Livio sa napríklad v januári sťažoval, že Petre zamietli možnosť trénovať na kopci v Cortine a v Kronplatzi. Keď sa rozišiel s talianskou reprezentáciou, bolo o tom veľa polemík. Pre niektoré konkrétne ciele, napríklad slalom, by mohol byť veľmi dôležitým členom realizačného tímu pre Taliansko. Na druhej strane môžeme povedať, že vďaka práci Gianlucu Rulfiho, ktorý prišiel z realizačného tímu mužov a bol jedným z kľúčových trénerov Dominika Parisa, máme v súčasnosti najlepšie ženy v obrovskom slalome a jeden z najlepších ženských tímov v rýchlostných disciplínach.

Čo talianskym pretekárkam prekážalo na jeho metódach? Magoniho zväz vyhodil preto, že nemal dobré vzťahy s niektorými staršími pretekárkami. S vtedajšími mladými lyžiarkami - s Brignoneovou či Martou Bassinovou si rozumel dobre. Okrem tvrdých metód bolo problémom aj jeho správanie, rád sa rozprával s novinármi, ako som už spomínal. Bývalá česká lyžiarka a teraz expertka Eurosportu Eva Kurfürstová tvrdí, že Vlhová nemôže Magoniho extrémny tréning vydržať dlho. Súhlasíte? Extrémne metódy slúžia na to, aby bol pretekár sústredený 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Je to niečo podobné, čo Bob Bowman robil s Michaelom Phelpsom, alebo Toni Nadal s Rafaelom Nadalom. Sám Livio vravel, že na konci minulej sezóny bolo krátke obdobie, keď on aj Petra museli prehodnotiť, či spolu budú pokračovať. Nakoniec sa dohodli a zatiaľ majú za sebou výbornú sezónu. Keď chce niekto vyhrať celkové hodnotenie Svetového pohára, musí tvrdo bojovať, fyzicky i mentálne, preto môžu byť tvrdé tréningy účinné. Mám dojem, že Petra je veľmi pracovitá a vie sa vyrovnať aj s extrémnou záťažou. Na druhej strane Livio tvrdí, že Petru nabáda, aby sa aj trošku zabavila. Pre mňa je napríklad veľmi zaujímavé, že vlani Petra začala hrať na bicích, jednom z najobľúbenejších hudobných nástrojov Livia, aby zlepšila koordináciu mysle a tela. Bol to veľmi šikovný ťah. Viem tiež, že Petra často hrá tenis a vyskúšala si aj vodný slalom.

Alberto Dolfin. (Autor: ARCHÍV A.D.)

Pred Vlhovou dosiahol Magoni veľké úspechy aj so Slovinkou Tinou Mazeovou. V čom sú tieto dve iné ako Talianky? Prečo práve ony dokázali akceptovať Magoniho metódy? Spoločným bodom v ich kariére je, že obe to mali na začiatku ťažké. Petra spomínala, že od vlastného zväzu nedostávala veľa podpory, a je rada, že teraz má svoj súkromný tím. Nikdy však nezabudne, odkiaľ prichádza. Zažila aj ťažké časy, nemala vždy najlepšie podmienky. Za takých okolností to mala veľmi náročné, kým sa vypracovala na špičkovú pretekárku. Aj v rozhovoroch spomína, že je veľmi vďačná rodičom, otcovi Igorovi a mame Zuzane, že jej umožnili lyžovať. Podpora rodiny bola pre ňu veľmi dôležitá. Vo veľkých krajinách ako Taliansko je veľa pretekárok. Ak je niekto sám, je oveľa ťažšie dostať sa na výslnie. Ale keď niekto udrží v sebe vášeň, dodáva to veľkú vnútornú silu. Možno Petra videla cestu Tiny Mazeovej na vrchol a pomyslela si, že by to mohlo fungovať aj u nej. Nie všetky metódy sú vhodné pre všetky pretekárky, preto treba nájsť správneho trénera. Myslím si, že Petra a Livio si perfektne našli jeden druhého. Hoci určite to nie je ľahké, obaja sú silné osobnosti, iste majú aj nezhody, pochádzajú z iných kultúr. Livio je muž z hôr, jeho sestra Paola vyhrala slalom na olympiáde v Sarajeve a jeho brat Oscar bol prvoligový futbalista, hrával za Atalantu, Bolognu a Neapol. Pochádza zo športovej rodiny, má veľa vedomostí a potrebuje, aby jeho zverenkyňa mala rovnako silný charakter, ako on sám. V čom spočíva sila Vlhovej tímu? Petra sa rozhodla veľmi dobre, že si vybrala práve Livia. Magoni už doviedol Mazeovú k zisku veľkého glóbusu a ako sám hovorí, pozná slovanskú mentalitu, vie, ako pracovať s pretekárkami z východného bloku.

Tina je tiež veľmi silný charakter, nebolo to s ňou vždy ľahké. Petra je iná ako Tina, ale tiež má veľmi silnú mentalitu a potrebuje silného kouča, ktorý ju vie motivovať. Pre Petru je však veľmi dôležitý aj jej brat Boris. Presne ako pre Federicu Brignoneovú jej brat Davide. Federica začala spolupracovať so svojím bratom pred olympiádou v Pjongčangu, veľmi sa zlepšila najmä po mentálnej stránke a vlani vyhrala Svetový pohár. Pre Petru je dôležité mať aj slovenskú časť tímu, kým pre Livia je dôležité mať okolo seba aj talianskych koučov či servismanov. Chémia medzi nimi môže dobre fungovať najmä preto, že je to slovensko-taliansky tím, a obaja hlavní aktéri, Petra i Livio tam majú ľudí, ku ktorým majú veľmi blízky vzťah. Aké šance má podľa vás Vlhová na zisk veľkého glóbusu? Petra podáva najlepšie výkony práve vtedy, keď súťaží s tými najsilnejšími súperkami. Rivalita s Mikaelou Shiffrinovou jej veľmi prospela, aby vyrástla na špičkovú pretekárku v slalome. Vďaka tomu si uvedomila, že môže bojovať aj o celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. Vlaňajšia sezóna bola turbulentná, najprv Shiffrinovej osobná tragédia, potom koronavírus. Ale Petra bola pripravená a bojovala s Federicou o celkový glóbus. Myslím si, že keby sa časť sezóny nezrušila, bolo by to otvorené až do úplného konca. V tejto sezóne je to iné, teraz je veľkou favoritkou práve Petra. Je pod oveľa väčším tlakom. V januári po víťazstve v Záhrebe prišiel aj trošku útlm. Je ťažké udržať formu, keď niekto štartuje na každých pretekoch. Aj Shiffrinová zvykla mať voľné víkendy.

Petra a Livio sa v tejto sezóne viac sústredia na Svetový pohár než na majstrovstvá sveta. Svetový pohár je totiž ako Liga majstrov v lyžovaní. Petra už má štyri medaily zo šampionátov, už je majsterkou sveta, takže to môže byť správna voľba. Tým pádom nebude pociťovať taký tlak na šampionáte v Cortine a určite bude veľmi silná. Talianky budú pod väčším tlakom. Myslím si, že Petra má šancu získať veľký glóbus, aj keď Lara Gutová-Behramiová je vo výbornej forme. O celkové prvenstvo budú bojovať práve ony dve. Kľúčové budú preteky Svetového pohára vo Val di Fassa hneď po šampionáte, kde sú na programe dva zjazdy a jeden super-G. Ak si Petra po tom víkende udrží prvé miesto v celkovom hodnotení, tak marec môže byť jej mesiacom, lebo ku koncu súťažného kalendára už bude viac slalomov. V marci môže priniesť na Slovensko prvý veľký glóbus v histórii. V čom podľa vás spočíva Vlhovej výnimočnosť? Na Petrinom štýle mi vždy imponovala jej sila. Nie je to iba čistá sila. Je spojená s technikou. V Taliansku máme tri skvelé pretekárky, momentálne zranená Sofia Goggiová predstavuje čistú rýchlosť, Brignoneová čistú agresivitu a Bassinová čistú techniku. Petra však v sebe spája všetky tieto tri aspekty. Je agresívna, silná, technicky všestranná. Nie je veľa pretekárok, ktoré zvládajú prechod medzi slalomom a rýchlostnými disciplínami, ale Petra vzhľadom na svoju výšku môže dosahovať skvelé výsledky i v zjazde a super-G. Nie je jednoduché trénovať naraz slalom i rýchlostné disciplíny, ale Petra medzi nimi našla rovnováhu a v slalome stále kraľuje, hoci možno nebude mať také obrovské náskoky, ako predtým.

Určite je však v súčasnosti najvšestrannejšou lyžiarkou. Myslím si, že to dokáže aj v alpskej kombinácii na majstrovstvách sveta, kde budú najväčšími favoritkami na víťazstvo práve Petra a Federica. Čo hovoríte na to, že Vlhová v tejto sezóne plánuje odjazdiť všetky preteky Svetového pohára? Prekvapil vás jej výkonnostný progres v rýchlostných disciplínach? Udivuje ma, aké vyrovnané výkony podáva a ako dobre si vie rozložiť energiu. V januári súťažila nesmierne veľa, preto potrebovala niekoľko dní voľna pred svetovým šampionátom. Určite sa od nej môžeme tešiť na ďalšie výnimočné veci ešte počas tejto sezóny. Od Livia máme informáciu, že po super-G v Cortine pôjde Vlhová na niekoľko dní domov do Jasnej a tam sa bude pripravovať na ďalšie disciplíny na svetovom šampionáte. Je to dobré riešenie, bude trénovať v dejisku Svetového pohára a zároveň bude môcť byť v domácej bubline, kde ju nič nebude rušiť. Koľko medailí môže podľa vás Vlhová získať na majstrovstvách sveta? Je topfavoritkou v slalome, ale musí si dať pozor na Shiffrinovú, ktorá je vo vynikajúcej forme a mám pocit, že v Cortine plánuje veľký comeback. Petra môže byť v prvej trojke aj v obrovskom slalome. Je výborná aj v paralelnom slalome, ale ten je vždy trochu aj otázkou šťastia. Keďže jej hlavnou prioritou je Svetový pohár, keď na šampionáte získa jedno zlato, bude spokojná.

Od Livia máme informáciu, že po super-G v Cortine pôjde Vlhová na niekoľko dní domov do Jasnej a tam sa bude pripravovať na ďalšie disciplíny na svetovom šampionáte. Alberto Dolfin

Ako vidíte šance talianskych pretekárok na domácej pôde? Keďže Goggiová je zranená, budeme to mať ťažké v rýchlostných disciplínach. Verím, že v super-G získame aspoň bronz vďaka Brignoneovej. Má dobré šance na pódium aj v kombinácii a obrovskom slalome. Tiež verím, že Bassinová môže vyhrať obrovský slalom. Je favoritkou, ale je ťažké potvrdiť to na veľkom podujatí na domácej pôde. U mužov môže získať medailu Dominik Paris v zjazde, hoci ešte nie je v najlepšej forme po zranení, ktoré utrpel presne pred rokom. Aké populárne je zjazdové lyžovanie v Taliansku? Pre nás je to kráľ zimných športov, tak ako u vás hokej. Máme silných športovcov aj v iných športoch, akými boli Armin Zöggeler v saniach, Ariana Fontanová v šorttreku alebo momentálne Dorothea Wiererová v biatlone, ale alpské lyžovanie má výnimočné postavenie. Mali sme veľkých šampiónov aj v minulosti, ale zlatá éra talianskeho lyžovania prišla v 90-tych rokoch s Albertom Tombom. U žien zažívame zlatú éru práve teraz. V tejto sezóne máme už na konte osem víťazstiev a doterajší rekord je desať. Goggiová a Bassinová získali po štyri víťazstvá a stále nám chýba medzi víťazkami Brignoneová, kráľovná minulej sezóny. Zjazdové lyžovanie je u nás populárne aj ako rekreačný šport, je zakorenený v našej kultúre, Taliani radi trávia zimu v Alpách a Dolomitoch. Momentálne sú však zjazdovky pre verejnosť zavreté, môžu ich využívať len profesionálni športovci. Preto si teraz veľa ľudí u nás vyskúšalo aj bežecké lyžovanie. Cortina je tradičným dejiskom Svetového pohára, majstrovstvá sveta teraz hostí po tretí raz, ale pre koronavírus sa preteky uskutočnia bez divákov. Ako to vnímajú Taliani? Pre organizátorov je to nová výzva. Veľký dôraz budú klásť na nové médiá. Tak ako zimné olympijské hry v roku 1956 v Cortine boli jednou z prvých veľkých udalostí, ktorú vysielala televízia, tentoraz bude dôležité mať kontakt s fanúšikmi cez nové médiá. Vlani sa v Cortine malo konať finále Svetového pohára, na ktoré sa fanúšikovia veľmi tešili, ale pre koronavírus ho zrušili. Je smutné, že ani teraz nemôžu byť diváci v dejisku šampionátu.

Cortina sa predtým štyrikrát neúspešne uchádzala o usporiadanie majstrovstiev sveta a keď ich nakoniec získala, tak to celé ovplyvnil koronavírus. Tak či tak, bude to veľkolepá šou a športovci vydajú zo seba maximum.