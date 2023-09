Pini: V novej sezóne uvidíte novú Vlhovú, ktorá dospela. Je v najlepšom období kariéry

Prvú časť tréningového bloku si pochvaľovala aj jeho zverenkyňa. Do Argentíny prišla veľmi dobre pripravená. Väčšinu letnej prípravy na Slovensku strávila pod dohľadom kondičného trénera Šimona Klimčíka.

„Rozhodli sme sa ísť dvakrát počas medzisezónnej prípravy do Južnej Ameriky, a to najmä z dôvodu stabilných poveternostných podmienok,“ vysvetlil.

Vlhová sa však do Argeníny opäť vráti. Po krátkej prestávke na Slovensku odlieta na ďalší trojtýždňový tréningový cyklus.

Dôležité z nášho pohľadu je, aby sme ju udržali nielen vo výbornom zdravotnom stave, ale aj mentálnom nastavení. To sa nám darí, preto som aj ja osobne zatiaľ veľmi spokojný s priebehom prípravy a s tým, ako dopadla jej prvá časť,“ povedal Pini.

„Bola vo veľmi dobrej kondícii. Potrebujeme ju práve takúto silnú a fyzicky výborne pripravenú. Z môjho pohľadu je momentálne v najlepšom období svojej kariéry. Máme šťastie, že pracujeme so zdravou športovkyňou, ktorá má zároveň už dostatok skúseností, aby bola mentálne pripravená na to, čo ju čaká.

„Chceme vyhrávať! Chceme vyhrať všetky preteky, na ktoré sa Petra prihlási a postaví. Viem, že je to možno odvážne takto vyhlásiť, ale taká je realita. Petra je medzi dvoma-tromi najlepšími lyžiarkami sveta, preto sa nik nemôže diviť, že chce uspieť v každých pretekoch,“ prezradil ciele päťdesiatosemročný tréner.

Motiváciou však budú domáce preteky v stredisku Jasná. Vlhovú prídu podporiť tisícky fanúšikov.

„V januári sú na programe preteky Svetového pohára v Jasnej, čo je pre nás jedna z priorít sezóny. Bude to dôležité pre celý tím. Potrebujeme sa na to sústrediť a určite budeme aj pod zvýšeným tlakom, aby sme to zvládli. Preto potrebujeme všetko nastaviť správnym spôsobom už pred začiatkom sezóny,“ dodal tréner.

Sezóna odštaruje tradične na konci októbra v rakúskom stredisku Sölden.

„Všetci vieme, že do ostrého štartu sezóny máme k dispozícii ešte dostatok času, aby sme všetko podstatné vyladili podľa našich predstáv.

Pracujeme aj na niekoľkých technických detailoch, ale to už aj s ohľadom na náš dlhodobý cieľ, ktorým sú zimné olympijské hry v roku 2026. Chceme Petru udržiavať pripravenú, ale zároveň ju chceme neustále posúvať na vyšší level. Pretože inú možnosť s takýmto výnimočným typom športovkyne ani nemáme," pokračoval.

Nová Petra

Po zisku titulu olympijskej šampiónky zápasila slovenská lyžiarka s motiváciou. Počas tohtoročnej prípravy však podobné problémy nemajú.