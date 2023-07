Ako je na tom v príprave Vlhová a Dubovská? Jednu musí kondičný tréner motivovať viac

„Keď som videl, že na tréningu hľadá motiváciu alebo sa jej samotnej trénuje ťažšie, tak som ju zaradil do kolektívu medzi chalanov, ktorí idú bomby,“ prezradil v rozhovore pre Sportnet tréner.

Do prípravy zapojili rôzne športy. Najväčšiu radosť jej robil futbal, ktorý hrala v spoločnosti ostatných športovcov.

Klimčík trénuje i inú lyžiarku Martinu Dubovskú, ktorá po sezóne oznámila meno nového trénera. Lipták opäť obnovil spoluprácu s Liviom Magonim. „Zatiaľ mám z toho dobrý pocit. Martina je takisto veľmi spokojná a vníma to pozitívne,“ dodal.

Do toho však treba započítať prácu s fyzioterapeutom pred tréningom a po ňom. Záležalo, čo presne robila. Petra v našom inštitúte strávila i päť, šesť hodín denne.

Mali sme toho všetci celkom dosť. Každý deň sme trénovali dvojfázovo. Objem práce bol celkom značný, aj keď samotné cvičenia neboli dlhé. Trvali od šesťdesiat do deväťdesiat minút, bicykel bol na dve hodiny.

Na programe sme mali klasiku, ktorej sme sa venovali aj minulé roky. Striedali sme silový tréning trikrát do týždňa a intervalový tréning dvakrát do týždňa. Každý tréningový mini cyklus sa začínal v pondelok a trénovali sme ešte v sobotu doobeda. V nedeľu mala voľno.

Už toho mala celkom dosť. Sústredenie na lyžiach je príjemná zmena. Doteraz bola hlavný cieľ silovo-kondičná príprava, teraz sa to celé otočí a priorita budú lyže. Dni, ktoré strávi kondičným tréningom, bude menej.

Petra v sobotu odletela na prvý lyžiarsky kemp do švajčiarskeho strediska Saas-Fee. Dovtedy sme sa kondične pripravovali. Má za sebou dva a pol mesiaca tvrdej prípravy. Myslím, že už odpočítavala dni, kedy pôjde opäť na sneh.

Aký bol začiatok prípravy po náročnej sezóne?

Mali sme trošku pomalší rozbeh a trvalo, kým sa Petra dostala do prevádzkového režimu. Po skočení sezóny mala pauzu mesiac a pol. Začali sme začiatkom mája. Myslím, že to bol dostatočný čas na oddych, hlavne mentálne. V druhej polovici mája sa už naplno rozbehla a opäť to bola stará známa Petra, ktorá je odhodlaná na sebe tvrdo drieť.

Počas prípravy mala lepšie i horšie dni. Niekedy prišla s väčšou chuťou na tréning a šla väčšie bomby. Boli aj dni, kedy jej to šlo ťažšie. Vtedy sme tam my, tím ľudí, ktorí ju má nejakým spôsobom naštartovať a pripomenúť jej, aké je dôležité nevzdávať sa, aj keď to nejde ľahko. Energia, ktorú športovec vynaloží, sa vždy vráti. V dobrom i v zlom.