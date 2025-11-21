Vážny pád elitnej lyžiarky. Ak sa obavy naplnia, môže to znamenať koniec jej kariéry

Lara Gutová-Behramiová spadla počas tréningu v USA.

BRATISLAVA. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje cez víkend mužským a ženským slalomom v rakúskom Gurgli, no ešte predtým prišla nepríjemná správa z iného strediska.

V americkom Copper Mountain spadla počas tréningu Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová a podľa prvotných informácii vyzerajú jej zranenia vážne. 

Reportér Mathias Germann zo švajčiarskeho denníka Blick uvádza, že sa hovorí nielen o otrase mozgu, ale aj o možnom pretrhnutí krížneho väzu a poškodení menisku v ľavom kolene.

Dvojnásobná víťazka Svetového pohára z rokov 2016 a 2024, sa zranila počas tréningu super-G, v ktorom je úradujúcou olympijskou víťazkou.

O tom, či bude môcť obhajovať zlato z Pekingu, v ktorom tiež získala bronz v obrovskom slalome, viac povedia vyšetrenia, ktoré absolvuje v rodnej krajine.

"Ak by lekári potvrdili podozrenie na vážne zranenie ľavého kolena, pravdepodobne by to znamenalo koniec jej kariéry," píše Germann.

Zachytila sa o bránku

Podľa dostupných správ nebola viditeľnosť v Copper Mountain ideálna a 34-ročná lyžiarka prechádzala jednou z bránok veľmi natesno. Nešťastne sa o ňu zachytila rukou, čo následne spôsobilo pád.

Gutová-Behramiová viackrát priznala, že po tejto sezóne zavesí lyže na klinec. Ak by ju zranenie malo vyradiť na niekoľko mesiacov a prišla by aj o olympiádu, zrejme by už nemala motiváciu vrátiť sa.

Na svojom konte má 48 víťazstiev vo Svetovom pohári, pričom z jej krajaniek ich dosiahla viac len Vreni Schneiderová (55). Gutová-Behramiová má tiež deväť medailí z MS (2-4-3) a sedem krištáľových glóbusov.

V sezóne 2023/2024 ovládla "obrák", no dominuje najmä v super-G, kde drží rekord (6 glóbusov) a v posledných piatich sezónach dokázala jej dominanciu v tejto disciplíne narušiť len Federica Brignoneová.

Do aktuálneho ročníka vstúpila 3. miestom v obrovskom slalome v Söldene, kde nestačila na Rakúšanku Juliu Scheibovú a Paulu Moltzanovú z USA.

Nechce skončiť zranením

Vo svojej úspešnej kariére už mala problémy s ľavým kolenom. Predný krížny väz si roztrhla počas domácich majstrovstiev sveta v St. Moritzi 2017.

Hoci ju to mrzelo, našla aj pozitívnu stránku. Pauzu od lyžovania využívala na stretnutia s priateľmi, čítala knihy či si mohla dať o polnoci zmrzlinu. 

"Naposledy som mala na seba toľko času, ešte keď som bola dieťa. Uvedomila som si, že mám 26 rokov a stala sa zo mňa žena," vravela.

Švajčiarka hovorí, že lyžovanie nie je všetko a chce si založiť rodinu. Skončiť po olympijskej sezóne bol pre ňu ideálny scenár, pretože na rozdiel od predošlých hier ju mohli prísť podporiť jej najbližší. 

Pred rokom pre Schweizer Illustrierte povedala, že nechce, aby jej kariéru ukončilo zranenie, no po páde v štáte Colorado je v hre aj táto možnosť.

V Copper Mountain sa viacero tímov, vrátane švajčiarskeho, pripravuje na štart rýchlostných disciplín. Ten sa však musí zaobísť bez Federicy Brignoneovej, Marty Bassinovej a zrejme aj Gutovej-Behramiovej.

