V mladosti mala spor aj s Pinim, suspendovali ju za to z pretekov SP. Kto je Gutová-Behramiová?

„Trénuje ma môj otec. On je osoba, ktorá mi pomáhala na začiatku mojej kariéry a pozná ma zo všetkých najviac. Je to pre mňa veľmi dôležité a vytvára to okolo mňa potrebnú rovnováhu.

Lyžovanie neustále napreduje a aj veci okolo mňa sa zmenili. Každý sa sústredí na podávanie čo najlepších výkonov. Pre mňa je naozaj dôležité, že môžem mať pri sebe niekoho, komu môžem dôverovať.

Možno nie je najlepší tréner na všetko a najvzdelanejší vo všetkých oblastiach, ale môžem sa na neho spoľahnúť. Pozná ma a môže spolupracovať so všetkými členmi tímu.

Mám otca a kondičného trénera, ktorý chodí so mnou všade, aj na sneh. Hlavná postava je však môj otec,“ prezradila tridsaťdvaročná lyžiarka pre kamery RTVS.