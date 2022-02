Aj po prvom kole verila v zlato. Petru už nič neprekvapí, tešila sa Zuzulová

PEKING, BRATISLAVA. Pre fanúšikov to bolo sklamanie, keď Petre Vlhovej nevyšlo prvé kolo olympijskej súťaže . Aj ona vedela, že jej strata je výrazná. Mrzelo ju to.

„Druhé kolo bolo postavené viac do strán ako prvé kolo. Bolo treba viac točiť, a keď som videla, ako ide Petra, verila som už vtedy, že to bude zlato. Brány boli zavreté, ostatné pretekárky tam mohli len nabrať stratu.“

„Je to obrovská bojovníčka a v druhom kole ukázala veľké srdce,“ tešil sa Pini pre RTVS.

Naopak medailovú radosť na olympijských hrách počas kariéry Veronika Velez-Zuzulová nikdy nezažila. Práve počas olympiád mala veľkú smolu, v kľúčových momentoch doplatila na zranenia. O to viac prežívala v štúdiu RTVS úspech Vlhovej.

Vlhová v druhom kole skvelou jazdou otočila vývoj pretekov, ktoré vyzerali pôvodne stratené, na víťazné. Súperky jedna po druhej strácali svoj náskok predovšetkým v spodnej časti trate.

Líderka išla na istotu, to nestačilo

Líderka po prvom kole Lena Duerrová stratila v druhej jazde dokonca 91 stotín sekundy a skončila bez medaily.

„Nešla zlú jazdu a nemala zlé medzičasy, ale pred cieľom bolo cítiť, že ide na istotu a nešla toľko do rizika, a to jej nestačilo. Pokiaľ pretekár nedá do jazdy všetko, potom bude mať ďalšiu šancu bojovať o olympijskú medailu až o štyri roky,“ opisovala Velez-Zuzulová.

Medailu si v olympijskom slalome vybojovali skúsené pretekárky. Striebro brala Rakúšanka Katharina Liensbergerová, bronz Švajčiarka Wendy Holdenerová.