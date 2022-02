Peťa, verím ti ako nikdy. Vyhrala som olympijské hry, kričala Vlhová

Keď zistila, že je olympijskou šampiónkou rozbehla sa v cieli za svojím tímom. Boli to nekontrolované výkriky radosti. Také emócie v kariére ešte neprežívala.

PEKING, BRATISLAVA. Petra Vlhová dosiahla posledný dielik, ktorý chýbal do jej kariérnej skladačky. Na zimnej olympiáde v Pekingu získala zlatú medailu v slalome.

Na Vlhovej tvári sa objavilo uvoľnenie a úsmev. Definitívne sa zlatými písmenami zapísala do slovenskej športovej histórie.

Zrazu za ňou pribehol brat Boris, ktorý ju zdvihol do vzduchu a následne sa objímali a spoločne plakali. Bol to veľký výdych.

„Ťažko sa mi to hodnotí, pretože 0,72 sekundy je dosť. Úprimne, trápim sa na tomto snehu. Tým, že jazdím agresívne, s veľkou silou, potrebujem zmeniť moje lyžovanie,“ načrtla Vlhová pre RTVS.

„Celý život mám nejaký štýl, tak sa mi to ťažko mení. Tým, že je sneh agresívny, jazdím silovo, nie som rýchla a brzdím. Nie je to veľká, ani malá strata. Teraz je to buď-alebo,“ dodala 26-ročná Slovenka.

Veľkým prekvapením bolo vypadnutie Mikaely Shiffrinovej, ktorá po obrovskom slalome nedokončila ani svoju najsilnejšiu disciplínu.

Pini: Dala do toho veľké srdce

Pred druhou jazdou si Vlhová uvedomovala, že musí zájsť životnú jazdu. Možno najlepšiu vo svojej kariére.

Výrazne jej k tomu pomohol jej švajčiarsky tréner Mauro Pini, ktorý postavil trať druhého kola. Pripravil zatvorenejší slalom, v ktorom boli niektoré pasce. A viaceré lyžiarky sa do nich chytili.

„Úžasné, úžasné druhé kolo,“ neskrýval nadšenie tréner Pini.

„Snažil som sa postaviť niekoľko kombinácií a zvýšiť úroveň pre pretekárky. Petra vyhrala, lebo sa nebála. Je bojovníčkou, vždy som to hovoril. Dala do toho veľké srdce, chcela tieto preteky len vyhrať,“ skonštatoval Pini.

Na otázku redaktora, že jej zverenke nevyhovuje agresívny sneh, odpovedal diplomaticky. „To, že jej nevyhovuje tento sneh je nepodstatné. Je olympijská víťazka,“ dodal.

Zvíťazila aj vďaka svojmu tímu

Slovenská lyžiarka dosiahla vrchol vo svojej najsilnejšej disciplíne. Odborníci ju často označujú predovšetkým za slalomové dievča.

„Je ťažko povedať, čo prežívam. Miešajú sa vo mne rôzne emócie, je to ťažko popísať. Po prvom kole to bolo veľmi ťažké, očakávali sme lepšiu jazdu, najmä ja od seba som očakávala lepší výkon,“ reagovala Vlhová.