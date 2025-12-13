Najťažšie preteky v mojom živote, hovorí partner Gisinovej. Bolo to jej želanie, dodal

Talian Luca de Aliprandini opísal sobotný obrovský slalom Svetového pohára vo Val d’Isère ako najťažšie preteky svojho života.
Konali sa len dva dni po tom, čo jeho švajčiarska partnerka Michelle Gisinová utrpela pri tréningu ťažký pád, po ktorom musela podstúpiť operáciu krku.
De Aliprandini obsadil v mužských pretekoch, ktoré vyhral Loic Meillard, 26. miesto, no výsledok bol nepodstatný v porovnaní so situáciou dvojnásobnej olympijskej víťazky Gisinovej, ktorá leží v nemocnici so zraneniami zápästia, kolena a krčnej chrbtice.
„Bolo to želanie Michelle, aby som tu štartoval. Nemohol som jej povedať nie, ale boli to najťažšie preteky v mojom živote,“ povedal so slzami v očiach De Aliprandini pre Rai Sport.
„Dodala mi obrovskú silu a našťastie sa jej stav zlepšuje z hodiny na hodinu.
Bude trvať nejaký čas, kým sa úplne zotaví, ale vzhľadom na to, čo sa stalo, sme vďační, že je na tom dobre.“
Gisinovú po páde, ku ktorému došlo vo štvrtok počas tréningu na zjazd v St. Moritzi, previezli letecky do Zürichu. De Aliprandini následne informoval o zdravotnom stave 32-ročnej lyžiarky po operácii.
„Všetko prebehlo tak dobre, ako len mohlo,“ uviedol.
„Samozrejme, bude potrebný čas, aby sme úplne pochopili, ako sa jej klinický stav bude vyvíjať, no celkovo lekári povedali, že sú spokojní s tým, ako zareagovala.
Môže hýbať rukami aj nohami, je pri vedomí, takže bol urobený dôležitý prvý krok.“