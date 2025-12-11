Olympijská šampiónka mala v zjazde ťažký pád, musel ju odniesť vrtuľník

Švajčiarska lyžiarka Michelle Gisinová mala ťažký pád v tréningu na zjazd Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi. Tridsaťdvaročnú domácu pretekárku transportovali z trate vrtuľníkom.
Reprezentácia Švajčiarska nateraz v dôsledku pádu prišla pravdepodobne už o tretiu lyžiarku, mimo súťažného kolotoča sú tiež Lara Gutová-Behramiová a Corinne Suterová.
32-ročná Švajčiarka stratila na domácej zjazdovke v spodnej tretine trate vo vysokej rýchlosti kontrolu nad lyžami, prerazila ochrannú sieť a zastavila sa až v druhej.
Rozsah zranení dvojnásobnej olympijskej víťazky zatiaľ nie je známy. Informovala o tom agentúra AP.
Po Gisinovej štartujúca Lindsey Vonnová, ktorá suverénne ovládla stredajší tréning, musela svoju jazdu na pokyn usporiadateľov prerušiť. Štyridsaťjedenročná Američanka prvý tréning vyhrala s náskokom 59 stotín.
Vo štvrtkovom tréningu skončila druhá česká univerzálka Ester Ledecká.
Bronzová medailistka z majstrovstiev sveta v generálke na piatkové úvodné zjazdárske preteky olympijskej sezóny dlho viedla, so štartovným číslom 56 sa pred ňu ale dostala domáca Joana Hählenová. Tridsaťtriročná Švajčiarka bola rýchlejšia o 13 stotín.
Špecialistky na rýchlostné disciplíny začínajú vo St. Moritzi olympijskú sezónu. V piatok a v sobotu sú vo Švajčiarsku na programe dva zjazdy, v nedeľu bude nasledovať superobrovský slalom.