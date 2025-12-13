Švajčiari ovládli obrovský slalom s prekvapivým víťazom. Rakúšan pokazil jazdu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky - 1.+2. kolo obrovského slalomu vo Val d'Isere:
1.
Loic Meillard
Švajčiarsko
2:10,07 min.
2.
Luca Aerni
Švajčiarsko
+ 0,18 s
3.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,33 s
4.
Timon Haugan
Nórsko
+ 0,42 s
5.
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
+ 0,47 s
6.
River Radamus
USA
+ 0,54 s
Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa stal víťazom sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára vo francúzskom Val d'Isere.
Na pódiu ho doplnili dvaja krajania, druhý bol Luca Aerni s mankom 18 stotín sekundy, tretiu pozíciu obsadil líder celkového poradia Marco Odermatt (+0,33).
Meillard sa vo štvrtom „obráku“ sezóny vôbec prvýkrát dostal na pódium. V ideálnych podmienkach za slnečného počasia sa do čela vyšvihol z piatej priečky po prvej jazde. Celkovo si pripísal ôsmy triumf v kariére v SP.
Druhá priečka Aerniho je prekvapenie, mal štartové číslo 22 a po prvom kole bol až na 13. mieste. Napriek tomu sa dostal na pódium iba druhýkrát v kariére v SP, predtým to dokázal ešte v decembri 2017 v slalome v Madonne di Campiglio.
Víťaz dvoch „obrákov“ sezóny Odermatt nepredviedol ideálnu ani jednu z dvoch jázd. Po 1. kole bol na 4. mieste a v druhom zaznamenal až 17. najlepšiu jazdu.
Napriek tomu sa dostal na pódium a osamostatnil sa na čele disciplíny. Druhý držiteľ červeného dresu pred pretekmi Rakúšan Stefan Brennsteiner ako víťaz 1. kola urobil v druhej jazde výraznú chybu a zosunul sa na 5. pozíciu (+0,47).
Slovenský reprezentant Andreas Žampa obsadil v 1. kole 33. miesto so stratou +2,30 na lídra a nedostal sa do 2. kola. Od postupu ho delilo 13 stotín sekundy.