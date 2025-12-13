Švajčiari ovládli obrovský slalom s prekvapivým víťazom. Rakúšan pokazil jazdu

Švajčiar Meillard (v strede), pózuje so svojimi krajanmi druhým Aernim (vľavo) a tretím Odermattom vo Val d’Isère.
Švajčiar Meillard (v strede), pózuje so svojimi krajanmi druhým Aernim (vľavo) a tretím Odermattom vo Val d’Isère. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|13. dec 2025 o 14:04
Vedúci po prvom kole Brennsteiner nezvládol tlak v druhom a skončil mimo pódia.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky - 1.+2. kolo obrovského slalomu vo Val d'Isere:

1.

Loic Meillard

Švajčiarsko

2:10,07 min.

2.

Luca Aerni

Švajčiarsko

+ 0,18 s

3.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

+ 0,33 s

4.

Timon Haugan

Nórsko

+ 0,42 s

5.

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

+ 0,47 s

6.

River Radamus

USA

+ 0,54 s

Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa stal víťazom sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára vo francúzskom Val d'Isere.

Na pódiu ho doplnili dvaja krajania, druhý bol Luca Aerni s mankom 18 stotín sekundy, tretiu pozíciu obsadil líder celkového poradia Marco Odermatt (+0,33).

Meillard sa vo štvrtom „obráku“ sezóny vôbec prvýkrát dostal na pódium. V ideálnych podmienkach za slnečného počasia sa do čela vyšvihol z piatej priečky po prvej jazde. Celkovo si pripísal ôsmy triumf v kariére v SP.

Druhá priečka Aerniho je prekvapenie, mal štartové číslo 22 a po prvom kole bol až na 13. mieste. Napriek tomu sa dostal na pódium iba druhýkrát v kariére v SP, predtým to dokázal ešte v decembri 2017 v slalome v Madonne di Campiglio. 

Víťaz dvoch „obrákov“ sezóny Odermatt nepredviedol ideálnu ani jednu z dvoch jázd. Po 1. kole bol na 4. mieste a v druhom zaznamenal až 17. najlepšiu jazdu.

Napriek tomu sa dostal na pódium a osamostatnil sa na čele disciplíny. Druhý držiteľ červeného dresu pred pretekmi Rakúšan Stefan Brennsteiner ako víťaz 1. kola urobil v druhej jazde výraznú chybu a zosunul sa na 5. pozíciu (+0,47). 

Slovenský reprezentant Andreas Žampa obsadil v 1. kole 33. miesto so stratou +2,30 na lídra a nedostal sa do 2. kola. Od postupu ho delilo 13 stotín sekundy.

