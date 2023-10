Potešili pretekárky. Slovenskí drevári obdarovali aj Mikaelu Shiffrinovú

Medzi nimi boli aj takí, ktorí v sobotu neprišli iba povzbudiť Petru Vlhovú s Rebekou Jančovou, ale priviezli so sebou aj darčeky. A tie potešili všetky špičkové pretekárky.

A úsmev na jej perách vzápätí odhalil, že tento darček mal úspech. "Mám to v pracovnom popise. Takto môžeme robiť propagáciu škole a Slovensku a chcem urobiť radosť tým najlepším pretekárom, pretože za tú drinu a výsledky si to zaslúžia.

Riaditeľ školy je lyžiarsky fanúšik len krátko, no odvtedy nechýba na významnejších podujatiach. "Petra pobláznila celé Slovensko vrátane mňa. Snažíme sa chodiť pokiaľ nám to dovolia finančné možnosti. Atmosféra, ktorá vládne na pretekoch, je skvelá.

Pôjdeme do Jasnej, to je povinná jazda každého slovenského fanúšika. Chystáme sa aj do Levi. Aj manželku som prehovoril, hoci nie je taký fanúšik, ale chce vidieť sobíkov a polárnu žiaru. A ja zasa dúfam, že uvidím žiariť Petru."

Okrem náušníc a motýlikov vyrobili vo Vranove aj drevené známky. Priamo v Söldene tú svoju dostali bratia Žampovci, doma ju má aj Vlhová a Mikaela Shiffrinová.