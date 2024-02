Neuveriteľný posun! Švajčiar bol po prvom kole slalomu na 30. mieste, napokon vyhral

"Absolutné neskutočné. Mal som obrovské šťastie, že som zostal po prvom kole na tridsiatom mieste. Potom som predviedol skvelú jazdu v druhom kole. Už som bol pripravený ísť na hotel. Dostal som však príležitosť lyžovať aj v druhom kole a využil som to.

Vedel som, že mám manko na pretekárov predo mnou. Možno som si však hovoril, keď sa menili podmienky, že by som mohol zabojovať o top desiatku. Víťazstvo by bolo neuveriteľné, no stalo sa. Veľmi ma teší, že je so mnou na pódiu Loic," uviedol Yule v cieli pre televíziu FIS.