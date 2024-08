Za prehru môžu bieloruské peniaze, lamentoval tréner Cap. Chýbali mu politici

PARÍŽ. Dva zápasy a koniec. Slovenský reprezentant v zápasení Tajmuraz Salkazanov pred olympiádou v Paríži patril v kategórii voľnoštýliarov do 74 kg k ašpirantom na medaily, no napokon sa lúčil bez výhry.

„Mal som pocit, že to mám pred kontrolou. Skrčil mi nohu a tam získal dva body. Potom už celý čas bol pasívny. Musím sa naučiť zápasiť s tými, ktorí sú pasívni,“ vravel rodený Osetínec.

„Nebol to rozhodujúci moment, ešte bolo dosť času urobiť body,“ zdôraznil Salkazanov.

Bola to jeho prvá olympiáda, Slovensko reprezentuje od roku 2017, občianstvo získal o štyri roky neskôr.

Bol som dobre pripravený, ale musím si to vyhodnotiť s chladnou hlavou,“ vravel 28-ročný zápasník. V konečnom poradí skončil na desiatom mieste.

Fotogaléria: Tajmuraz Salkazanov v repasáži na OH Paríž 2024

Už je to smiešne

Reprezentačný tréner Erik Cap bezprostredne po zápase chladnú hlavu ešte nemal.

„Rozhodcovia si to celé zmoderovali. Už mi je z toho smiešne. Neviem to pochopiť, že také dačo sa stane na olympiáde, že si to dovolia,“ lamentoval kouč.

Na otázku, čím to je, že sa dejú takéto veci na olympiáde, odpovedal bez okolkov. „Bieloruskými peniazmi. To isté sa stalo aj v Baku, kde sme tiež zápasili práve s ním,“ pripomenul.