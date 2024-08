Som žena, ako ktorákoľvek iná, tvrdí zlatá boxerka. Jej úspech má veľa nepriateľov

Alžírska boxerka Imane Khelifová však vo finále kategórie do 66 kilogramov cítila iba lásku z publika.

Keď vstúpila do ringu uprostred tenisového areálu Roland Garros, v hľadisku centrálneho kurtu Philippa Chatriera viali desiatky alžírskych vlajok. Hala burácala, ľudia rytmicky skandovali „Imane, Imane“.

Tlačovka bez dôkazov

Khelifová sa stala stredobodom pozornosti po osemfinálovom zápase, ktorý sa skončil už po 46 sekundách. Jej súperka Angela Cariniová vtedy odstúpila, keď rýchlo inkasovala niekoľko tvrdých úderov.

Khelifová štartovala aj na predchádzajúcej olympiáde, keď vo váhovej kategórii do 60 kilogramov prehrala vo štvrťfinále. Vlani na majstrovstvách sveta ju však pred finále diskvalifikovali, lebo podľa Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) neprešla testami.

Akými presne, to riadiaci orgán nikdy nešpecifikoval, ale dve boxerky, okrem Khelifovej aj Lin Ju-ting z Tajwanu, ktorá sa v Paríži tiež dostala do finále a bude boxovať v sobotu večer, majú údajne mužský chromozóm a tým pádom by nemali štartovať medzi ženami.