Potešili atlétky, sklamali strelci. Slovenská výprava zhodnotila výsledky v Paríži

Historicky najmenšia slovenská výprava s 28 športovcami získala na prebiehajúcej olympiáde v Paríži len jednu medailu. To je najhoršia bilancia pre Slovensko v ére samostatnosti.

PARÍŽ. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) plánuje v spolupráci s Ministerstvom cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR a jednotlivými športovými zväzmi nájsť východiská smerom k OH 2028 a 2032.

Krátkodobé riešenia nie sú úplne tie, ktoré by nám pomohli. My potrebujeme hľadať riešenie v dlhodobom horizonte. Nehovoriac o tom, v akom stave sú na Slovensku zimné športy," povedal generálny sekretár SOŠV Jozef Liba na sobotnej záverečnej tlačovej konferencii slovenskej výpravy.

Slovensko získalo na všetkých olympijských hrách od atlantských hier 1996 dovedna 33 medailí a do prebiehajúcej olympiády mala najmenšiu výpravu na predošlej v Tokiu, ktorú ovplyvnila pandémia koronavírusu (41).

Slováci by si mohli podľa neho vziať za príklad Veľkú Britániu či Francúzsko v športovej príprave na OH, ktorých boli hostitelia. Londýnske hry v roku 2012 boli pre Britov tretie najúspešnejšie v histórii s 65 medailami (29-18-18) a na ďalších hrách v Riu dosiahli dokonca svoj druhý najlepší výsledok vôbec s 67 cennými kovmi (27-23-17).

Niečo podobné zažívajú momentálne Francúzi, ktorí bojujú o medaily až do nedele a ich úspech zmiernil aj nepokojnosť miestnych s obmedzeniami olympiády pre samotný Paríž. Domáci majú momentálne 57 medailí (15-20-22), čo je výrazne lepšie ako ich predošlé maximum z OH 2008 so 43 cennými kovmi.