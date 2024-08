(Ne)kultúra na olympijských štadiónoch? Niektorí športovci sa sťažujú na fanúšikov

PARÍŽ. Mexická skokanka do vody Aranza Vázquezová nezvládla jeden zo semifinálových skokov z trojmetrovej dosky na OH 2024. Tento skok ju de facto stál finále, keďže sa jej strata na kvalifikačné bodové hodnoty sa razom navýšila do nedostihnuteľných hodnôt.

Keď dopadla do vody, zanechala za sebou veľký šplech. Išlo o jej štvrtý skok, dvojité salto.

Dvadsaťjedenročná skokanka potom čakala niekoľko minút, než prišiel výsledok. Rozhodcovia jej zaň neudelili ani bod.