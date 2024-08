Medailové ambície nenaplnil. Salkazanov sa s Parížom lúči bez vyhratého zápasu

PARÍŽ. Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov prehral na OH 2024 v Paríži v 1. kole repasáže s Bielorusom Magomedchabibom Kadimagomedovom z tímu neutrálnych športovcov a s OH sa rozlúčil.

Salkazanov tak vo voľnom štýle v kategórii do 74 kg zaznamenal dve prehry, už v piatok podľahol v osemfinále Uzbekovi Razambekovi Žamalovovi 3:11 na body.

Fotogaléria: Tajmuraz Salkazanov v repasáži na OH Paríž 2024

Dvadsaťosemročný Salkazanov sa na rozdiel od osemfinálového duelu snažil ísť proti striebornému medailistovi z OH v Tokiu viac do kontaktu a útočil mu najmä na nohy.

Salkazanov preto musel útočiť a opäť sa snažil protivníka vytlačiť, čo sa mu nepodarilo a Bielorus sa z kontraútoku dostal do vedenia 5:3.

Kouč Cap si vypýtal trénerskú výzvu, pretože pretočenie zo strany súpera nepovažoval za dokončené, no v proteste neuspel, takže Kadimagomedov získal bod navyše.

Na začiatku druhej sa však dostal do náročnej pozície, z ktorej sa "nevyhrabal" a Bielorus po dvojbodovej akcii vyrovnal.

"Myslel som si, že zápas kontrolujem. Snažil som sa nepúšťať body. Bol celý čas pasívny, musím sa s takýmito zápasníkmi naučiť bojovať.

To bude lepšie. Bol unavený, cítil som, že viac ako ja, bojoval som do poslednej sekundy. Nepodarilo sa," povedal Salkazanov po súboji.

Slovenskému reprezentantovi tak nevyšla premiéra pod piatimi kruhmi.

Štvornásobný majster Európy a dvojnásobný vicemajster sveta už v piatok podľahol v osemfinále Žamalovovi.

Súper ho síce neskôr postupom do finále potiahol do repasáže a dal mu ešte šancu zabojovať o bronzovú medailu, no Salkazanov neuspel ani proti Kadimagomedovovi.