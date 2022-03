Želá si mier. O vojne sa medzi sebou nebavíme, vraví zápasník Salkazanov

Od roku 2018 reprezentuje Slovensko. Pre svoju adoptívnu krajinu vybojoval na vrcholnom fóre už tri medaily. Z pôsobenia v slovenskej reprezentácii sa dobre pozná aj s ukrajinskými zápasníkmi.

„Neprináleží mi o tom veľmi hovoriť, pretože celý život zastávam názor, že šport by mal byť mimo politiky či vojen. Mal by spájať ľudí všetkých národností a športovci by na seba nemali pozerať ako na vrahov,“ tvrdí Salkazanov.