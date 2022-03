Tenista Stachovskij bráni Ukrajinu. Neviem, či dokážem strieľať do ľudí, vraví

Dve hodiny robím hliadky a potom mám šesť hodín voľno. Počas tých šiestich hodín môžem ísť do mesta alebo robiť iné veci. Napríklad pomáham nosiť humanitárnu pomoc do Charkova. Snažím sa tiež pomôcť pri preprave ľudí z Kyjeva, hľadám im najľahšie trasy. Stále sa veľa ľudí bojí cestovať po Ukrajine. Vnútrozemie je pritom bezpečné.

Ľutujem to každý jeden deň. Ale rovnako by som každý deň ľutoval, ak by som zostal doma.

Rozumejú, prečo ste odišli? Ako im to vysvetľujete?

Ja im nič nevysvetľujem, snažím sa, aby nevedeli načo a prečo som tu. Nechcem, aby mali nejaké predtuchu o tom, čo sa môže stať.

V rozhovore pre Denník N ste hovorili, že ste už držali v ruke predtým zbraň, keď ste v minulosti absolvovali výcvik. Je jasné, že takáto skúsenosť je niečo úplne iné, ako vziať si zbraň vo vojne. Viete si predstaviť, že by ste skutočne strieľali do ľudí?

Zbraň mám v rukách každý deň. Ale keby som mal skutočne strieľať do ľudí? Neviem, ako by som sa v tej chvíli zachoval. To by som zistil, až keby k takej situácii prišlo.