Na Slovensku sa predstaví elita po 27 rokoch, Salkazanov chce získať piaty titul

Najväčšie nádeje sa vkladajú do voľnoštýliara Tajmuraza Salkazanova, ktorý sa bude vo váhovej kategórii do 74 kg usilovať o rekordný piaty kontinentálny titul.

Ako prví nastúpia voľnoštýliari, v pondelok budú v akcii Achsarbek Gulajev (79 kg) a Batyrbek Cakulov (97 kg). Zrak slovenskej verejnosti sa bude upierať najmä na utorok, keď odštartuje svoje účinkovanie na domácich ME štvornásobný majster Európy Salkazanov.

„Rád by som, samozrejme, zabojoval o ďalší európsky titul. Nedávno som si narazil členok počas tréningového súboja, dal som si však päťdňovú prestávku a zrejme to padlo vhod, keďže som si po náročnej príprave na chvíľu oddýchol.

Nabral som novú energiu a na mojich cieľoch sa nič nemení. Vnímam, aká náročná bude konkurencia v mojej hmotnostnej kategórii. Sľubuje to ozaj dramatické súboje na žinenke,“ povedal Salkazanov, ktorý získal štyri tituly na ME za sebou a v zbierke má aj dve striebra a jeden bronz z MS.

Ak by uspel, získa už piaty európsky titul, čo by znamenalo nové historické maximum v kategórii do 74 kg.

Šancu na medailu má aj Boris Makojev, ktorý sa presunul do kategórie do 92 kg. Predtým vo váhe do 86 kg vybojoval na ME striebro a bronz a rovnakú bilanciu má aj na MS.

Medailovou nádejou je aj ďalší naturalizovaný Osetínec Cakulov (97 kg), ktorý v Budapešti 2022 vybojoval bronz a ďalšie dva cenné kovy si odniesol zo svetových šampionátov (0-1-1).

V kategórii do 79 kg je medailovým adeptom Gulajev, majster Európy z Varšavy, na vlaňajších MS v Tirane získal bronzovú medailu. Od stredy sa zapoja do bojov ženy s najskúsenejšou slovenskou pretekárkou Zsuzsannou Molnárovou a v piatok prídu na rad klasici.

Súboje bude hostiť jazdecká hala v x-bionic sphere, ktorú organizátori v uplynulých dňoch prestavali na zápasnícky stánok. Najprv položili pokládku pevnej podlahy na pieskový podklad, ktorý bol predtým určený pre kone.

„Nasledovala stavba tribún, platforiem, položenie žineniek a kompletného vybavenia športoviska,“ uviedol prezident Slovenského zápasníckeho zväzu (SZZ) a zároveň šéf organizačného výboru Ján Karšňák.