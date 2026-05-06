ONLINE: Buffalo Sabres - Montreal Canadiens dnes, 2. kolo play-off NHL LIVE (1. zápas)

Buffalo Sabres - Montreal Canadiens: ONLINE prenos z prvého zápasu 2. kola play-off NHL.
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens: ONLINE prenos z prvého zápasu 2. kola play-off NHL.
Sportnet|6. máj 2026 o 20:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z prvého zápasu druhého kola play-off NHL: Buffalo Sabres - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Buffalo Sabres a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú úvodný zápas druhého kola play-off NHL.

V drese hostí sa tradične predstaví útočník Juraj Slafkovský. Montreal v prvom kole vyradil Tampu Bay Lightning, Buffalo si poradilo s Bostonon Bruins.

Kde sledovať play-off NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Buffalo Sabres - Montreal Canadiens dnes (hokej, play-off NHL, 1. zápas, Juraj Slafkovský, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)

NHL Semifinále 2025/2026
07.05.2026 o 01:00
Buffalo
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00. Prajem pekné ráno pri sledovaní dnešného zápasu z Play off zápasu NHL medzi Buffalo Sabres a Montreal Canadiens.

Buffalo sa v prvom kole Play off stretlo s Bostonom Bruins. V pomerne vyrovnanej sérii zvíťazili Sabres 4:2 na zápasy. Montreal Canadiens si to v parádnej sérii rozdal s Tampou Bay Lightings. Mimoriadne vyrovnanú sériu zvádli Habs lepšie. Zvíťazili 4:3 na zápasy. V dnešnom zápase uvidíme slovenského útočníka Juraja Slafkovského a českého brankára Jakuba Dobeša. Obidvaja nastupujú v drese Montrealu Canadines. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať. Úvodné buly je naplánované na 01:00.

Pavúk play-off NHL

NHL

Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo).
Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo).
Zažíva najlepšiu sezónu. Kapitán Montrealu môže získať individuálne ocenenie
dnes 20:04
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»ONLINE: Buffalo Sabres - Montreal Canadiens dnes, 2. kolo play-off NHL LIVE (1. zápas)