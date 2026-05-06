ONLINE: Buffalo Sabres - Montreal Canadiens dnes, 2. kolo play-off NHL LIVE (1. zápas)

Hokejisti tímov Buffalo Sabres a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú úvodný zápas druhého kola play-off NHL.
V drese hostí sa tradične predstaví útočník Juraj Slafkovský. Montreal v prvom kole vyradil Tampu Bay Lightning, Buffalo si poradilo s Bostonon Bruins.
Kde sledovať play-off NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Buffalo Sabres - Montreal Canadiens dnes (hokej, play-off NHL, 1. zápas, Juraj Slafkovský, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)
NHL Semifinále 2025/2026
07.05.2026 o 01:00
Buffalo
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00. Prajem pekné ráno pri sledovaní dnešného zápasu z Play off zápasu NHL medzi Buffalo Sabres a Montreal Canadiens.
Buffalo sa v prvom kole Play off stretlo s Bostonom Bruins. V pomerne vyrovnanej sérii zvíťazili Sabres 4:2 na zápasy. Montreal Canadiens si to v parádnej sérii rozdal s Tampou Bay Lightings. Mimoriadne vyrovnanú sériu zvádli Habs lepšie. Zvíťazili 4:3 na zápasy. V dnešnom zápase uvidíme slovenského útočníka Juraja Slafkovského a českého brankára Jakuba Dobeša. Obidvaja nastupujú v drese Montrealu Canadines. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať. Úvodné buly je naplánované na 01:00.
