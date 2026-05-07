Vytiahol ho Weiss. Kvara sa mení na bytosť nového sveta, ktorá požiera súperov

Po záverečnom hvizde skákal ako malý chlapec. Objímal hráčov aj členov realizačného tímu. Luis Enrique vedel, čo jeho Paríž Saint-Germain práve dokázal. Opäť patrí na vrchol Európy – a ešte stále nepovedal posledné slovo.
Mníchov sa v stredu znovu stal posvätnou pôdou PSG. Práve tu, pred necelým rokom, zdvihli Parížania nad hlavu svoju prvú trofej Ligy majstrov po víťazstve nad Interom Miláno. A práve tu si teraz vybojovali návrat do finále.
Po divokom prvom zápase (minulý týždeň 5:4) remizovali zverenci Luisa Enriqueho na pôde FC Bayern Mníchov 1:1 a spečatili postup. Obhajca titulu tak 30. mája v Budapešti zabojuje o trofej proti Arsenal FC.
Takýto míľnik sa nepodaril nikomu od čias Realu Madrid pod vedením Zinedine Zidanea, ktorý vyhral tri Ligy majstrov za sebou. Latka, ktorú dnes PSG nastavuje, je extrémne vysoko.
Tím, ktorý nemá slabinu
Je to výnimočné mužstvo. Všestranné, schopné reagovať na rôzne scenáre zápasu, no zároveň pevne ukotvené vo vlastnej identite. Vysoký pressing, takmer dokonalý v prevedení. Neustála výmena pozícií. A najmä hlad po každej lopte – každý súboj, akoby išlo o život.
PSG dnes pôsobí ako majstrovské dielo, v ktorom kolektív prevyšuje akúkoľvek individualitu. Hráči akoby hrali naspamäť. A vysvetlenie je jednoduché – hlavnú zásluhu má ten, kto nenastupuje na ihrisko.
Luis Enrique prišiel na Parc des Princes pred takmer tromi rokmi s cieľom premeniť zhluk hviezd na skutočný tím. V prvom roku sa snažil presvedčiť Kylian Mbappého, že bez oddanosti kolektívu mu jeho talent stačiť nebude. Nepodarilo sa to úplne. A preto nebral ako tragédiu jeho odchod do Real Madridu.
Šok na začiatku, kontrola až do konca
Luis Enrique veril, že aj bez Mbappého môže byť PSG lepším tímom. Nemýlil sa.
„Jedno semifinále a dve finále za tri sezóny – za rekordne krátky čas vybudoval najlepší tím Európy, najkrajší na sledovanie, analyzovanie i pochopenie. Tím stvorený pre radosť, ktorý stojí na myšlienke radosti ako hybnej sily. Astúrčan ho od januára 2025 vedie tunelom snov, ktorý sa prelína s realitou,“ napísal denník Le Parisien.
V Allianz Arene sa v stredu ľudia ešte ani poriadne neusadili, keď prišiel úder. Neprešli ani tri minúty a Ousmane Dembélé otvoril skóre – PSG zvýšilo svoj náskok z prvého zápasu.
Dovtedy hlučný štadión stíchol. 75-tisíc divákov ešte upratovalo kartóny z chorea, keď ich Paríž umlčal.
Dembélé, kedysi symbol apatie, sa pod vedením Luisa Enriqueho stal držiteľom Zlatej lopty a hráčom, ktorý ide od prvej minúty na maximum. Tvrdá práca, disciplína, tímovosť.
Nie náhoda. Systém.
Nezastaviteľná energia
Zdalo sa, že si hrá Chviča Kvaracchelija vlastný zápas. Gruzínec bol nezastaviteľný. Mal šesť pokusov o dribling a všetky boli úspešné.
Práve Kvaracchelija sa zapísal aj do histórie Ligy majstrov – stal sa prvým hráčom, ktorý sa podieľal na góle v siedmich vyraďovacích zápasoch jedného ročníka za sebou.
Svoju sériu potvrdil asistenciou (celú akciu vymyslel Gruzínec) na gól Dembélého v semifinálovej odvete proti Bayernu (1:1), čím výrazne prispel k postupu PSG do finále milionárskej súťaže. Bol
Liga majstrov - odveta semifinále
Bayern Mníchov - Paríž St. Germain 1:1 (0:1)
Góly: 90.+ 4 Kane - 3. Dembele
Rozhodcovia: Pinheiro -Jesus, Maia (všetci Port.), ŽK: Tah, Diaz, Kimmich (mimo ihr.) - Mendes, Kvaratskhelia, Marquinhos.
Bayern Mníchov: Neuer – Stanišič (67. Davies), Tah (68. Min-Jae), Upamecano (86. Karl), Laimer – Kimmich, Pavlovič – Olise, Musiala (79. Jackson), L. Diaz – Kane.
Paríž St. Germain: Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (85. Mayulu) – Ruiz, Vitinha, Neves – Doue, Dembele (65. Barcola), Kvaratskhelia
/prvý zápas: 4:5, Paríž St. Germain postúpil do finále/
„Ako šelma, ktorá reve, prišla vzbura Kviču Kvaratšeliju. Nazvite ho Che Gue-Kvara, vodca povstania! Gruzínec sa mení na bytosť nového sveta, ktorá požiera súperov,“ rozplýval sa Dominique Sévérac z Le Parisien.
Kvara a Zlatá Lopta?
Kvaracchelija strelil dva góly v prvom zápase a aj v odvete potvrdil, že patrí medzi najnebezpečnejších hráčov Európy.
V posledných siedmich zápasoch LM dal sedem gólov a pridal tri asistencie.
„Pre neho je futbal ako Disneyland. Miluje hrať celou svojou dušou. Je mu úplne jedno, koľko peňazí za to dostane, jednoducho chce byť na ihrisku,“ povedal jeho bývalý tréner Leonid Slutsky.
V roku 2019 ho vytiahol do národného tímu tréner Vladimír Weiss, ktorý vtedy viedol Gruzínsko.
„A čo ak Zlatú loptu získa gruzínsky futbalista, ktorý ešte v roku 2022 hrával za FC Dinamo Batumi?
Jeho Liga majstrov je závratná a fakt, že si nezahrá majstrovstvá sveta (Gruzínsko sa nekvalifikovalo), sa zdá byť jediným argumentom proti tomu, aby bol považovaný za najlepšieho futbalistu sezóny. A pritom sa našli aj takí, ktorí tvrdili, že je len hráč jednej sezóny,“ napísal denník Marca.
Bayern tlačil, PSG prežilo
Bayern sníval o treble. Tlačil, hrozil, burcoval štadión. Harry Kane síce v nadstavenom čase vyrovnal, no bolo neskoro.
Paríž prežil všetko. Ustál tlak. Bránil ako tím.
„Nie sme zvyknutí brániť, ale dnes sme to zvládli ako anjeli. Postup sme si zaslúžili,“ povedal Luis Enrique pre Movistar Plus.
„Vyzdvihovať jednotlivcov by bolo nespravodlivé. Kvaracchelija bol neuveriteľný, ale sme tím. Mali sme najťažší žreb a aj tak sme vo finále. Historické.“
„Sme veľmi šťastní, že si opäť zahráme finále. Som hrdý na nasadenie tímu. Útočníci pomáhajú obrancom a naopak,“ povedal Willian Pacho.
João Neves dodal: „Oslavujeme. Sme hrdí na našu cestu. Veľa sme trpeli, ale sme pripravení na všetko. Aj napriek zraneniam. Takto sa buduje veľký tím.“
A Désiré Doué pripomenul: „Magická noc. Splnený sen. Zostávame pokorní, ešte nás čaká veľa práce.“
Finále, história a rešpekt
PSG je vo finále Ligy majstrov už tretíkrát (2020, 2025, 2026) a druhýkrát za sebou. Niečo, čo sa francúzskemu klubu nikdy nepodarilo.
Koncom mája vyzve Arsenal, ktorý vedie Mikel Arteta, pôvodom Španiel - Katalánec.
„Mikelita mám veľmi rád, boli sme spoluhráči v Barcelone,“ povedal Luis Enrique.
„Vytvoril skvelý tím. Bude to ťažké, ale veríme našej hre. Chceme pokračovať v písaní histórie.“