VIDEO: Parížania mieria za obhajobou trofeje. Bayern doma prehovoril neskoro

Ousmane Dembélé sa teší z gólu (Autor: TASR/dpa via AP)
Sportnet, TASR|6. máj 2026 o 23:01
PSG vo finále vyzve Arsenal.

Liga majstrov - odveta semifinále

Bayern Mníchov - Paríž St. Germain 1:1 (0:1)

Góly: 90.+ 4 Kane - 3. Dembele

Rozhodcovia: Pinheiro -Jesus, Maia (všetci Port.), ŽK: Tah, Diaz, Kimmich (mimo ihr.) - Mendes, Kvaratskhelia, Marquinhos.

Bayern Mníchov: Neuer – Stanišič (67. Davies), Tah (68. Min-Jae), Upamecano (86. Karl), Laimer – Kimmich, Pavlovič – Olise, Musiala (79. Jackson), L. Diaz – Kane.

Paríž St. Germain: Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (85. Mayulu) – Ruiz, Vitinha, Neves – Doue, Dembele (65. Barcola), Kvaratskhelia

/prvý zápas: 4:5, Paríž St. Germain postúpil do finále/

Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. V odvete semifinále remizovali na pôde Bayernu 1:1, prvý zápas vyhrali 5:4.

Obhajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenalu Londýn, ktorý v semifinále vyradil Atletico Madrid. Duel je na programe 30. mája v Budapešti.

Parížskemu klubu sa v Mníchove darí. Pred piatimi rokmi bol posledný, kto tu Bayern v Lige majstrov pokoril, a vlani na rovnakom štadióne deklasoval vo finále Inter Miláno 5:0.

Najproduktívnejší tím v súťaži má na konte už 44 gólov a len jedna mu chýba k streleckému rekordu Barcelony zo sezóny 1999 / 2000.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Prvý duel priniesol až deväť gólov a aj úvod odvety naznačil, že by o ne nemusela byť núdza.

Hostia išli do vedenia už v 3. minúte, keď Kvaratskhelia potiahol rýchlu akciu po ľavej strane, po prieniku do šestnástky našiel prihrávkou Dembélého, ktorý tvrdou ľavačkou otvoril skóre.

Potom však dominovali defenzívy a brankári, hoci o šance nebola núdza. V 22. minúte bol blízko k vyrovnaniu Diaz, ale po efektnej akcii netrafil bránu.

V 31. minúte sa domáci fanúšikovia dožadovali penalty, keď Vitinha nastrelil ruku spoluhráča Nevesa, no rozhodca neukázal na biely bod.

Krátko na to sa domáci brankár Neuer vyznamenal po hlavičke Nevesa. V závere prvého polčasu si brankár hostí Safonov poradil aj so šancami Musialu a Taha.

II. polčas:

Hosťom sa aj v druhom polčase darilo držať prakticky dvojgólový náskok. Nestiahli sa do defenzívy a na akcie Bayernu často reagovali rýchlymi protiútokmi.

V 69. minúte skončila strela Diaza zvnútra šestnástky iba v náručí pripraveného Safonova. Domáci sa snažili vyrovnať, ale hráči PSG ich nepúšťali do nebezpečných pozícií. Hostí podržal aj brankár Safonov, ktorý inkasoval až v nadstavenom čase.

Domáci útočník Kane sa uvoľnil v šestnástke po prihrávke Daviesa a udržal nádej domácich na postup. Tí sa však v zostávajúcich minútach nadstaveného času nedostali do gólovej príležitosti.

