VIDEO: Šikovná prihrávka v presilovke. Slafkovský zaznamenal prvú asistenciu v play-off

Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v noci na štvrtok v úvodnom zápase druhého kola play-off NHL na ľade Buffalo Sabres 2:4.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu. Bol to jeho prvý bodový zápis od hetriku v otváracom dueli vyraďovacej časti proti Tampe Bay.
Anaheim triumfoval v druhom semifinále Západnej konferencie nad Vegas 3:1 a vyrovnal stav série na 1:1.
Buffalo vstúpilo do stretnutia aktívne a už v prvej tretine si vypracovalo dvojgólový náskok. Skóre otvoril v 5. minúte Josh Doan, druhý gól pridal o deväť minút neskôr Ryan McLeod v presilovke.
Montreal znížil krátko pred koncom prvej tretiny. Kapitán Nick Suzuki skóroval v presilovke, keď využil prihrávku Slafkovského cez bránkovisko. Pre slovenského útočníka to bola prvá asistencia v tohtoročnom play-off.
Radosť hostí však netrvala dlho. Jordan Greenway zvýšil v 24. minúte na 3:1 a o necelých šesť minút domáci využili presilovku zásluhou Bowena Byrama.
Canadiens ešte znížili zásluhou Kirbyho Dacha, ktorý necelé štyri minúty pred koncom druhej tretiny aj so šťastím dotlačil puk za chrbát Alexa Lyona, no v tretej tretine už gól nepadol a Buffalo sa ujalo vedenia v sérii 1:0.
Doan a McLeod zaznamenali gól a asistenciu, Benson pridal dve asistencie. Brankár Lyon kryl 26 striel Montrealu.
Slafkovský strávil na ľade 19 minút a 41 sekúnd. Okrem asistencie zaznamenal štyri strely na bránku, jeden hit a duel ukončil s bilanciou mínus jeden bod.
Druhý duel série je na programe v noci na sobotu od 1:00 slovenského času opäť v Buffale.
O víťazstve Anaheimu rozhodlo trio Beckett Sennecke, Leo Carlsson a Jansen Harkins, za Vegas sa šesť sekúnd pred koncom presadil Mark Stone.
Séria sa sťahuje do Kalifornie, tretí súboj sa odohrá tiež v noci na sobotu.
NHL - play-off (štvrtok, 7. máj):
Semifinále Východnej konferencie
Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Góly: 5. Doan (Benson), 14. McLeod (Benson, Doan), 24. Greenway (Samuelsson), 30. Byram (McLeod) – 20. Suzuki (Slafkovský, Děmidov), 37. K. Dach (Z. Bolduc)
/stav série: 1:0/
Semifinále Západnej konferencie
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 1:3
/stav série: 1:1/