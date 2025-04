Salkazanov chce na domácich ME v Šamoríne medailu. Je to veľká výzva, hovorí

ŠAMORÍN. Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov patrí medzi najväčšie domáce nádeje na majstrovstvách Európy v Šamoríne. Tie sa začínajú v pondelok v športovom komplexe x-bionic sphere a štvornásobný kontinentálny šampión vo voľnom štýle v kategórii do 74 kg začne v utorok. Na domácom podujatí chce medailu, berie ho ako výzvu, no zároveň sa snaží užiť si šampionát.

Salkazanova trápil pred ME narazený členok, pre ktorý niekoľko dní pauzoval. Do utorka by mal byť podľa vlastných slov fit a v nedeľu už absolvoval tréning v jazdiarni, ktorá bola pred šampionátom prerobená na zápasnícku halu.

„Členok dávam dokopy a myslím si, že už budem fit na žinenky. Mám silných súperov, takže je pre mňa veľká výzva v domácom prostredí získať medailu. Snažím sa čo najviac si to užiť. Dnes som si trocha zatrénoval, podmienky sú celkom dobré, máme rozcvičovňu, kde môžeme trénovať, všetko je na úrovni," uviedol Salkazanov pre TASR na tlačovej konferencii v Šamoríne. V nedeľu oslavoval 29. narodeniny, ku ktorým mu okrem prítomných zagratuloval aj maskot šampionátu Viktor. Na domácej pôde má šancu získať piaty európsky titul celkovo i v rade, čo by bol rekord v jeho váhovej kategórii. Vysoké očakávania od naturalizovaného Osetínca netajil ani prezident Slovenského zápasníckeho zväzu (SZZ) a zároveň šéf organizačného výboru Ján Karšňák. „Všetci naši chlapci sa pripravujú na vrcholné podujatia čo najlepšie. Máme viaceré želiezka v ohni, ale najväčší tlak je asi na Tajmuraza, od ktorého očakávame medailu. Vždy nás vie prekvapiť Boris Makojev (voľný štýl, do 92 kg) a po nejakom čase robí opäť dobré výsledky Achsarbek Gulajev (voľný štýl, do 79 kg). Potom je tu Batyrbek Cakulov, ktorý patrí vo svojej hmotnostnej kategórii medzi favoritov (voľný štýl, do 97 kg). Máme aj Adama Jakšíka, ktorý je v neľahkej pozícii, lebo je mladý, nie je v seniorskej vekovej kategórii, nemá zďaleka hmotnosť, v ktorej štartuje, ale chceli sme mu dať príležitosť. Spomedzi žien tam máme Zsuzsannu Molnárovú (do 72 kg), od ktorej očakávame výsledky. Mladšie dievčatá tiež môžu prekvapiť," povedal Karšňák.