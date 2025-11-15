Slovenský debutant zatienil skúsené opory. Dostal jednoznačne najvyššiu známku

Hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas medzi Slovenskom a Severným Írskom
Hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas medzi Slovenskom a Severným Írskom (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Sportnet|15. nov 2025 o 10:02
Pozrite si výsledky známkovania slovenských futbalistov za výkon v zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026 proti Severnému Írsku.

KOŠICE. Slovenskí futbalisti vo svojom predposlednom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 zdolali Severné Írsko 1:0.

V Košickej futbalovej aréne triumfovali po góle Tomáša Bobčeka v nadstavenom čase.

Po piatich dueloch majú Slováci na konte dvanásť bodov a v tabuľke skupiny A im patrí druhé miesto, o skóre za vedúcim Nemeckom.

Proti Severným Írom podal najlepší výkon podľa čitateľov Sportnetu debutant Tomáš Bobček, útočníka ocenili jednoznačne najvyššou známkou 8,8. Ako jediný sa dostal nad hodnotu 8.

Za Bobčekom skončili Lukáš Haraslín (7,8), Martin Dúbravka (7,6) a Stanislav Lobotka s Dávidom s Hanckom (obaja 7,4)

Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) a hráč Severného Írska Trai Hume (5) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Severného Írska Dion Charles (9) a hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Severného Írska Conor Bradley (2) a hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Naopak najnižšie hodnotenie 4,9 dostal Dávid Ďuriš. Neoslnili ani Róbert Boženík (5,5) či Norbert Gyömbér (5,6).

Pozrite si výsledky hodnotenia známkovania čitateľov Sportnetu.

