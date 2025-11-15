Slovenský debutant zatienil skúsené opory. Dostal jednoznačne najvyššiu známku

KOŠICE. Slovenskí futbalisti vo svojom predposlednom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 zdolali Severné Írsko 1:0.
V Košickej futbalovej aréne triumfovali po góle Tomáša Bobčeka v nadstavenom čase.
Po piatich dueloch majú Slováci na konte dvanásť bodov a v tabuľke skupiny A im patrí druhé miesto, o skóre za vedúcim Nemeckom.
Proti Severným Írom podal najlepší výkon podľa čitateľov Sportnetu debutant Tomáš Bobček, útočníka ocenili jednoznačne najvyššou známkou 8,8. Ako jediný sa dostal nad hodnotu 8.
Za Bobčekom skončili Lukáš Haraslín (7,8), Martin Dúbravka (7,6) a Stanislav Lobotka s Dávidom s Hanckom (obaja 7,4)
Naopak najnižšie hodnotenie 4,9 dostal Dávid Ďuriš. Neoslnili ani Róbert Boženík (5,5) či Norbert Gyömbér (5,6).
Pozrite si výsledky hodnotenia známkovania čitateľov Sportnetu.