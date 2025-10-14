Hancko vyčnieval aj v očiach fanúšikov. Dostal jednoznačne najvyššiu známku

TRNAVA. Slovenskí futbalisti vo svojom štvrtom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 zdolali Luxembursko 2:0.
Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave triumfovali po góloch Adama Oberta a Ivana Schranza.
Po štyroch dueloch majú Slováci na konte deväť bodov a v tabuľke skupiny A im patrí druhé miesto, o skóre za vedúcim Nemeckom.
Proti Luxembursku podal najlepší výkon podľa čitateľov Sportnetu obranca Dávid Hancko, ocenili jednoznačne najvyššou známkou 8,9.
Za Hanckom skončili strelci gólov, Schranz dostal známku 7,5 a Obert 7,1.
Naopak najnižšie hodnotenie 4,7 dostal Dávid Ďuriš. Neoslnili ani Matúš Bero (4,9) či Norbert Gyömbér (5,1).
Pozrite si výsledky hodnotenia známkovania čitateľov Sportnetu.