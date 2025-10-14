Hancko vyčnieval aj v očiach fanúšikov. Dostal jednoznačne najvyššiu známku

Dávid Hancko v zápase Slovensko - Luxembursko
Dávid Hancko v zápase Slovensko - Luxembursko (Autor: SITA/MILAN ILLIK)
Sportnet|14. okt 2025 o 10:25
Pozrite si výsledky známkovania slovenských futbalistov za výkon v zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026 proti Luxembursku.

TRNAVA. Slovenskí futbalisti vo svojom štvrtom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 zdolali Luxembursko 2:0.

Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave triumfovali po góloch Adama Oberta a Ivana Schranza.

Po štyroch dueloch majú Slováci na konte deväť bodov a v tabuľke skupiny A im patrí druhé miesto, o skóre za vedúcim Nemeckom.

Proti Luxembursku podal najlepší výkon podľa čitateľov Sportnetu obranca Dávid Hancko, ocenili jednoznačne najvyššou známkou 8,9.

Za Hanckom skončili strelci gólov, Schranz dostal známku 7,5 a Obert 7,1.

Hráč Slovenska Lukáš Haraslín a kapitán Luxemburska Laurent Jans počas kvalifikačného zápasu na MS.
Hráči Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
Hráči Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
Hráč Slovenska Dávid Hancko počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
Hráč Slovenska Matúš Bero a hráč Luxemburska Enes Mahmutovic počas kvalifikačného zápasu na MS. Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Aidan Dardari počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Fanúšikovia počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Adam Obert počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Aiman Dardari počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Aiman Dardari počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Martin Dúbravka počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Tomáš Rigo počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Martin Dúbravka počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Dávid Ďuriš počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Dávid Ďuriš počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Adam Obert počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Matúš Bero počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Ondrej Duda počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Matúš Bero počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Norbert Gyömber počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Milan Škriniar počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Milan Škriniar počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Ondrej Duda a hráči Luxemburska počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Slovenskí futbalisti počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Lukáš Haraslín a Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Ondrej Duda a Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Hráč Slovenska Dávid Strelec a hráč Luxemburska Enes Mahmutovic počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Na snímke vpravo sa teší z gólu hráč Slovenska Adam Obert počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom v Trnave v pondelok 13. októbra 2025. FOTO TASR - Lukáš Grinaj - šport - futbal - Trnava - TTX - Slovensko - SR - SK - európska - kvalifikácia - 2026 - LuxemburskoTréner Slovenska Francesco Calzona počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.Vpravo sa teší z gólu hráč Slovenska Adam Obert s Ondrejom Dudom počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.Na snímke hráč Slovenska Ivan Schranz strieľa gól na 2:0 počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom.Na snímke kapitán Slovenska Milan Škriniar počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom.Na snímke vľavo hráč Slovenska a hráč Luxemburska Leandro Barreiro počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom.

Naopak najnižšie hodnotenie 4,7 dostal Dávid Ďuriš. Neoslnili ani Matúš Bero (4,9) či Norbert Gyömbér (5,1).

Pozrite si výsledky hodnotenia známkovania čitateľov Sportnetu.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

