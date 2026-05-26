Americký tréner pokračuje pri Kanade. Spolu dosiahneme ďalšie vrcholy, zdôraznil

Tréner Jesse Marsch. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. máj 2026 o 12:12
Kanadská futbalová asociácia predĺžila zmluvu s reprezentačným trénerom Jessem Marschom do roku 2030.

Podpis nového kontraktu oznámila pár týždňov pred štartom MS, ktoré Kanada usporiada spoločne s USA a Mexikom od 11. júna do 19. júla.

Marsch, ktorý prevzal kanadskú reprezentáciu v roku 2024 po Johnovi Herdmanovi, vyhlásil, že od prvého dňa cítil silné prepojenie s tímom a krajinou.

„Teším sa na dlhodobejšiu prácu a ďalší rozvoj mužstva. Verím, že spolu dosiahneme ďalšie vrcholy,“ vyhlásil Marsch.

Päťdesiatdvaročný americký tréner priviedol Kanadu k 4. miestu na Copa America 2024 a národný tím vytiahol pred časom na 26. priečku v rebríčku FIFA, čo bolo historické maximum krajiny.

Na lavičke Kanady má bilanciu 12 víťazstiev, 12 remíz a 5 prehier. V minulosti pôsobil ako tréner RB Salzburg, RB Lipsko a Leedsu United.

Kanaďania budú hrať v B-skupine MS proti Bosne a Hercegovine, Kataru a Švajčiarsku.

