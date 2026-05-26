    Obranca Slovana nechýba v nominácii na svetový šampionát. Je to ako splnený sen, hovorí

    Cesar Blackman v drese Slovana Bratislava.
    Cesar Blackman v drese Slovana Bratislava. (Autor: TASR)
    TASR|26. máj 2026 o 20:34
    ShareTweet0

    Zaradenie 28-ročného hráča do národného tímu trénera Thomasa Christiansena bolo očakávané.

    Futbalový obranca Cesar Blackman zo Slovana Bratislava je v záverečnej nominácii Panamy na tohtoročné MS v USA, Mexiku a Kanade. Klub o tom informoval na svojom webe skslovan.com.

    Zaradenie 28-ročného hráča do národného tímu trénera Thomasa Christiansena bolo očakávané.

    Pravý obranca je dlhodobo stabilnou súčasťou reprezentácie a strelil víťazný gól v rozhodujúcom kvalifikačnom zápase so Salvadorom (3:0).

    Panama sa na záverečnom turnaji MS predstaví po druhýkrát v histórii, keď nadviaže na účasť z roku 2018. V L-skupine ju čakajú Ghana (18.6.), Chorvátsko (24.6.) a na záver Anglicko (27.6.).

    Panama na MS 2026: Fanúšikov má aj na Slovensku. V kádri je legenda DAC či hráč Slovana
    Súvisiaci článok
    Panama na MS 2026: Fanúšikov má aj na Slovensku. V kádri je legenda DAC či hráč Slovana

    „Deň, keď sme postúpili na majstrovstvá sveta, radím spolu s postupom do Ligy majstrov medzi dva najsilnejšie pocity doterajšej kariéry.

    Majstrovstvá sveta a Liga majstrov sú najviac, čo môžeme v tomto športe zažiť, dve najväčšie súťaže na reprezentačnej a klubovej úrovni. Je to ako splnený sen, každý futbalista túži dostať sa so svojou krajinou na svetový šampionát.

    Ak ste šťastný vo svojom klube a darí sa vám, tak ste platnejší aj pre reprezentáciu.

    Môžem v nej čerpať zo sebadôvery zo Slovana, kde pravidelne hrávam a mám s každým dobré vzťahy. Neskutočne sa na majstrovstvá sveta teším, verím, že tam zažijeme skvelý turnaj,“ povedal Cesar Blackman.

    MS vo futbale 2026: Skupina L

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Cesar Blackman v drese Slovana Bratislava.
    Cesar Blackman v drese Slovana Bratislava.
    Obranca Slovana nechýba v nominácii na svetový šampionát. Je to ako splnený sen, hovorí
    dnes 20:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Obranca Slovana nechýba v nominácii na svetový šampionát. Je to ako splnený sen, hovorí