    Kde bude mať hlavný stan obhajca z Argentíny? Rovnaké miesto si vybrali aj Angličania

    Futbalisti Argentíny.
    Futbalisti Argentíny. (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. máj 2026 o 11:40
    ShareTweet0

    Na historicky prvých MS so 48 účastníkmi bude mať 39 tímov stan v USA.

    Obhajcovia titulu z Argentíny budú mať počas futbalových MS 2026 svoj základný tábor rovnako ako Anglicko v Kansas City.

    Na historicky prvom šampionáte so 48 účastníkmi bude mať 39 tímov svoj hlavný stan v USA, sedem v Mexiku a dve v Kanade, vyplýva z údajov zverejnených Medzinárodnou futbalovou federáciou FIFA.

    Predstavitelia FIFA potvrdili, že Irán nájde svoj prechodný domov v mexickej Tijuane. V Mexiku budú mať základne aj reprezentácie domáceho tímu, Kolumbie, Kórejskej republiky, Juhoafrickej republiky, Tuniska a Uruguaja.

    Národný tím domácich „javorových listov“ a Panama budú sídliť v Kanade. Česká reprezentácia bude mať svoju základňu v Dallase.

    Základné kempy reprezentácií na MS 2026

    Alžírsko – Kansas City (University of Kansas)

    Argentína – Kansas City (tréningové centrum Sporting KC)

    Austrália – oblasť San Francisca (Oakland Roots/Soul facility)

    Rakúsko – Goleta, Kalifornia (UC Santa Barbara)

    Belgicko – Renton, Washington (tréningové centrum Seattle Sounders)

    Bosna a Hercegovina – Sandy, Utah (RSL Stadium)

    Brazília – New York/New Jersey (Columbia Park Training Facility)

    Kanada – Vancouver (National Soccer Development Centre)

    Pobrežie Slonoviny – Philadelphia (Philadelphia Union)

    DR Kongo – Houston (Houston Training Centre)

    Kolumbia – Guadalajara, Mexiko (Academia Atlas FC)

    Kapverdy – Tampa, Florida (Waters Sportsplex)

    Chorvátsko – Alexandria (Episcopal High School)

    Curacao – Boca Raton, Florida (Florida Atlantic University)

    Česko – Dallas (Mansfield Multipurpose Stadium)

    Ekvádor – Columbus, Ohio (Columbus Crew Performance Centre)

    Egypt – Spokane, Washington (Gonzaga University)

    Anglicko – Kansas City (Swope Soccer Village)

    Španielsko – Chattanooga, Tennessee (Baylor School)

    Francúzsko – Boston (Bentley University)

    Nemecko – Winston-Salem, Severná Karolína (Wake Forest University)

    Ghana – Boston (Bryant University)

    Haiti – New York/New Jersey (Stockton University)

    Irán – Tijuana, Mexiko (Centro Xoloitzcuintle)

    Irak – Greenbrier, Západná Virgínia (Greenbrier Sports Performance Centre)

    Jordánsko – Portland (University of Portland)

    Japonsko – Nashville, Tennessee (tréningové centrum Nashville SC)

    Kórejská republika – Guadalajara, Mexiko (Chivas Verde Valle)

    Saudská Arábia – Austin, Texas (Austin FC Stadium)

    Maroko – New York/New Jersey (Pingry School)

    Mexiko – Mexico City (Centro de Alto Rendimiento)

    Holandsko – Kansas City (KC Current Training Facility)

    Nórsko – Greensboro, Severná Karolína (UNC Greensboro)

    Nový Zéland – San Diego (University of San Diego – Torero Stadium)

    Panama – New Tecumseth, Kanada (Nottawasaga Training Site)

    Paraguaj – oblasť San Francisca (Spartan Soccer Complex)

    Portugalsko – Palm Beach Gardens (Gardens North County District Park)

    Katar – Santa Barbara, Kalifornia (Westmont College)

    Južná Afrika – Pachuca, Mexiko (Pachuca – Universidad Del Futbol)

    Škótsko – Charlotte, Severná Karolína (tréningové centrum Charlotte FC)

    Senegal – New York/New Jersey (Rutgers University)

    Švajčiarsko – San Diego (SDJA)

    Švédsko – Dallas (FC Dallas Stadium)

    Tunisko – Monterrey, Mexiko (Rayados Training Centre)

    Turecko – Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)

    Uruguaj – Cancún, Mexiko (Mayakoba Training Centre Cancun)

    USA – Irvine (Great Park Sports Complex)

    Uzbekistan – Atlanta (Atlanta United Training Centre)

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Argentíny.
    Futbalisti Argentíny.
    Kde bude mať hlavný stan obhajca z Argentíny? Rovnaké miesto si vybrali aj Angličania
    dnes 11:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Kde bude mať hlavný stan obhajca z Argentíny? Rovnaké miesto si vybrali aj Angličania