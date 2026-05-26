Kde bude mať hlavný stan obhajca z Argentíny? Rovnaké miesto si vybrali aj Angličania

Obhajcovia titulu z Argentíny budú mať počas futbalových MS 2026 svoj základný tábor rovnako ako Anglicko v Kansas City.
Na historicky prvom šampionáte so 48 účastníkmi bude mať 39 tímov svoj hlavný stan v USA, sedem v Mexiku a dve v Kanade, vyplýva z údajov zverejnených Medzinárodnou futbalovou federáciou FIFA.
Predstavitelia FIFA potvrdili, že Irán nájde svoj prechodný domov v mexickej Tijuane. V Mexiku budú mať základne aj reprezentácie domáceho tímu, Kolumbie, Kórejskej republiky, Juhoafrickej republiky, Tuniska a Uruguaja.
Národný tím domácich „javorových listov“ a Panama budú sídliť v Kanade. Česká reprezentácia bude mať svoju základňu v Dallase.
Základné kempy reprezentácií na MS 2026
Alžírsko – Kansas City (University of Kansas)
Argentína – Kansas City (tréningové centrum Sporting KC)
Austrália – oblasť San Francisca (Oakland Roots/Soul facility)
Rakúsko – Goleta, Kalifornia (UC Santa Barbara)
Belgicko – Renton, Washington (tréningové centrum Seattle Sounders)
Bosna a Hercegovina – Sandy, Utah (RSL Stadium)
Brazília – New York/New Jersey (Columbia Park Training Facility)
Kanada – Vancouver (National Soccer Development Centre)
Pobrežie Slonoviny – Philadelphia (Philadelphia Union)
DR Kongo – Houston (Houston Training Centre)
Kolumbia – Guadalajara, Mexiko (Academia Atlas FC)
Kapverdy – Tampa, Florida (Waters Sportsplex)
Chorvátsko – Alexandria (Episcopal High School)
Curacao – Boca Raton, Florida (Florida Atlantic University)
Česko – Dallas (Mansfield Multipurpose Stadium)
Ekvádor – Columbus, Ohio (Columbus Crew Performance Centre)
Egypt – Spokane, Washington (Gonzaga University)
Anglicko – Kansas City (Swope Soccer Village)
Španielsko – Chattanooga, Tennessee (Baylor School)
Francúzsko – Boston (Bentley University)
Nemecko – Winston-Salem, Severná Karolína (Wake Forest University)
Ghana – Boston (Bryant University)
Haiti – New York/New Jersey (Stockton University)
Irán – Tijuana, Mexiko (Centro Xoloitzcuintle)
Irak – Greenbrier, Západná Virgínia (Greenbrier Sports Performance Centre)
Jordánsko – Portland (University of Portland)
Japonsko – Nashville, Tennessee (tréningové centrum Nashville SC)
Kórejská republika – Guadalajara, Mexiko (Chivas Verde Valle)
Saudská Arábia – Austin, Texas (Austin FC Stadium)
Maroko – New York/New Jersey (Pingry School)
Mexiko – Mexico City (Centro de Alto Rendimiento)
Holandsko – Kansas City (KC Current Training Facility)
Nórsko – Greensboro, Severná Karolína (UNC Greensboro)
Nový Zéland – San Diego (University of San Diego – Torero Stadium)
Panama – New Tecumseth, Kanada (Nottawasaga Training Site)
Paraguaj – oblasť San Francisca (Spartan Soccer Complex)
Portugalsko – Palm Beach Gardens (Gardens North County District Park)
Katar – Santa Barbara, Kalifornia (Westmont College)
Južná Afrika – Pachuca, Mexiko (Pachuca – Universidad Del Futbol)
Škótsko – Charlotte, Severná Karolína (tréningové centrum Charlotte FC)
Senegal – New York/New Jersey (Rutgers University)
Švajčiarsko – San Diego (SDJA)
Švédsko – Dallas (FC Dallas Stadium)
Tunisko – Monterrey, Mexiko (Rayados Training Centre)
Turecko – Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)
Uruguaj – Cancún, Mexiko (Mayakoba Training Centre Cancun)
USA – Irvine (Great Park Sports Complex)
Uzbekistan – Atlanta (Atlanta United Training Centre)