    Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (sumár za 9. a 10. august)

    Ivan Mriška, Titanilla Bőd|11. aug 2025 o 11:15
    Cez víkend 9. a 10. augusta sa hralo pár stretnutí.

    BRATISLAVA. Jún, júl a august využívajú amatérske i profesionálne kluby naprieč Slovenskom na naberanie kondície či prípravné zápasy.

    V prípravnom období si môžu kluby zmerať sily s tímami, s ktorými sa za bežných okolností nestretávajú.

    V lete sa tiež bežne konajú turnaje, ktoré klubom spestria prípravné obdobie.

    Cez víkend 9. a 10. augusta sa hralo pár zápasov, Sportnet sa rozhodol zostaviť sumár výsledkov.

    Ak ste aj vy hrali prípravný zápas a nie je jeho výsledok v sumári uverejnený, neváhajte nás o ňom informovať a my ho doplníme.

    Výsledky prípravný zápasov (9. a 10. august)

    Svätý Antol - Žarnovica 6:1

    Poltár - Halič 2:1

    Chrenovec-Brusno - Kľačno 2:5

    Jastrabá - Ráztočno 1:9

    Radobica - Veľká Lehôtka 4:5

    Rudnianska Lehota - Valaská Belá 8:1

    Krahule - Kremnické Bane 0:0

    Ladice - Beladice 6:2

    Valča - Turany 3:3

    Opatovce Nad Nitrou - Haláčovce - Otrhánky 3:2

    Potvorice - Horná Streda 1:1

    Veľký Klíž - Návojovce 1:1

    Rybany - Solčany 2:3

