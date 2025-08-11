Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (sumár za 9. a 10. august)

BRATISLAVA. Jún, júl a august využívajú amatérske i profesionálne kluby naprieč Slovenskom na naberanie kondície či prípravné zápasy.
V prípravnom období si môžu kluby zmerať sily s tímami, s ktorými sa za bežných okolností nestretávajú.
V lete sa tiež bežne konajú turnaje, ktoré klubom spestria prípravné obdobie.
Cez víkend 9. a 10. augusta sa hralo pár zápasov, Sportnet sa rozhodol zostaviť sumár výsledkov.
Ak ste aj vy hrali prípravný zápas a nie je jeho výsledok v sumári uverejnený, neváhajte nás o ňom informovať a my ho doplníme.
Výsledky prípravný zápasov (9. a 10. august)
Svätý Antol - Žarnovica 6:1
Poltár - Halič 2:1
Chrenovec-Brusno - Kľačno 2:5
Jastrabá - Ráztočno 1:9
Radobica - Veľká Lehôtka 4:5
Rudnianska Lehota - Valaská Belá 8:1
Krahule - Kremnické Bane 0:0
Ladice - Beladice 6:2
Valča - Turany 3:3
Opatovce Nad Nitrou - Haláčovce - Otrhánky 3:2
Potvorice - Horná Streda 1:1
Veľký Klíž - Návojovce 1:1
Rybany - Solčany 2:3