    Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (31. január a 1. február)

    Momentka zo zápasu Martin - Prievidza.
    Momentka zo zápasu Martin - Prievidza. (Autor: Facebook / Fomat Martin)
    Titanilla Bőd|1. feb 2026 o 18:40
    Cez víkend 31. januára a 1. februára sa hralo viacero stretnutí.

    Zimná príprava beží v plnom prúde už aj u amatérskych mužstiev. Cez víkend sa zase hrali desiatky prípravných stretnutí naprieč celým Slovenskom.

    Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.

    Výsledky prípravných zápasov (31. januára a 1. februára):

    Humenné – Bardejov 7:1

    Stropkov – Karpaty Krosno 1:3

    Galanta – Šoporňa 8:0

    Rimavská Sobota – Košice B 4:5

    Petržalka – Jihlava 2:2

    Martin – Prievidza 3:2

    Beluša – Lednické Rovne 6:3

    Nová Baňa – Lovča 3:3

    Snina – Spišská Nová Ves 2:2

    Mýtna – Santrio Láza 0:3

    Stará Ľubovňa – Sabinov 4:3

    Lokomotíva Košice – Lučenec 2:2

    Bánová – Stráňavy 5:0

    Medzev – Kalinovo 1:1

    AC Nitra – Veľké Zálužie 5:1

    Hontianska Vrbica – Zlaté Moravce C 0:7

    Zbehy – Radošina 5:1

    Kmeťovo – Nesvady 3:0

    Bešeňov – Salka 6:1

    Triumf (brazílsky výber) – Malacky 2:5

    Šahy – Želiezovce 7:0

    Námestovo – Tvrdošín 2:2

    Rajec – Plevník Drienové 5:0

    Smolenice – Dechtice 3:2

    FC Nitra – Lehota pod Vtáčnikom 3:2

    Maľčice – Vojčice 0:4

    Rimavská Sobota U19 – Tornaľa 1:0

    Slovenský Grob – Vysoká pri Morave 7:0

    Hnúšťa – Málinec 6:2

    Vidiná – Halič 2:6

    Dolná Strehová – Buzitka 1:3

    Rožňava – Čečejovce 6:1

    Nováky – Tempo Partizánske 3:5

    Dolné Saliby – Košúty 3:1

    Stonava (ČR) – Čadca 4:4

    Sereď – Komárno B 1:3

    Žabokreky – Pečeňany 5:1

    Šalková – Diviaky 1:5

    Častkovce – Spartak Dubnica 0:2

    Šamorín U19 – Nová Dedinka 1:4

    Gabčíkovo – Dunajská Lužná 2:1

    Brezno - Badín 1:0

    ﻿Horné Otrokovce U17 - Hlohovec U17 0:6

    Futbalnet

    Futbalnet

