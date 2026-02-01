Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (31. január a 1. február)

Zimná príprava beží v plnom prúde už aj u amatérskych mužstiev. Cez víkend sa zase hrali desiatky prípravných stretnutí naprieč celým Slovenskom.
Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.
Výsledky prípravných zápasov (31. januára a 1. februára):
Humenné – Bardejov 7:1
Stropkov – Karpaty Krosno 1:3
Galanta – Šoporňa 8:0
Rimavská Sobota – Košice B 4:5
Petržalka – Jihlava 2:2
Martin – Prievidza 3:2
Beluša – Lednické Rovne 6:3
Nová Baňa – Lovča 3:3
Snina – Spišská Nová Ves 2:2
Mýtna – Santrio Láza 0:3
Stará Ľubovňa – Sabinov 4:3
Lokomotíva Košice – Lučenec 2:2
Bánová – Stráňavy 5:0
Medzev – Kalinovo 1:1
AC Nitra – Veľké Zálužie 5:1
Hontianska Vrbica – Zlaté Moravce C 0:7
Zbehy – Radošina 5:1
Kmeťovo – Nesvady 3:0
Bešeňov – Salka 6:1
Triumf (brazílsky výber) – Malacky 2:5
Šahy – Želiezovce 7:0
Námestovo – Tvrdošín 2:2
Rajec – Plevník Drienové 5:0
Smolenice – Dechtice 3:2
FC Nitra – Lehota pod Vtáčnikom 3:2
Maľčice – Vojčice 0:4
Rimavská Sobota U19 – Tornaľa 1:0
Slovenský Grob – Vysoká pri Morave 7:0
Hnúšťa – Málinec 6:2
Vidiná – Halič 2:6
Dolná Strehová – Buzitka 1:3
Rožňava – Čečejovce 6:1
Nováky – Tempo Partizánske 3:5
Dolné Saliby – Košúty 3:1
Stonava (ČR) – Čadca 4:4
Sereď – Komárno B 1:3
Žabokreky – Pečeňany 5:1
Šalková – Diviaky 1:5
Častkovce – Spartak Dubnica 0:2
Šamorín U19 – Nová Dedinka 1:4
Gabčíkovo – Dunajská Lužná 2:1
Brezno - Badín 1:0
Horné Otrokovce U17 - Hlohovec U17 0:6