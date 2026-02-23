Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (21. a 22. február)

Zimná príprava beží v plnom prúde už aj u amatérskych mužstiev. Cez víkend sa zase hrali desiatky prípravných stretnutí naprieč celým Slovenskom.
Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.
Výsledky prípravných zápasov (21. a 22. februára):
Spišská Nová Ves – Vranov 0:3
Banská Bystrica B – Fiľakovo 1:1
Stará Ľubovňa – Stropkov 1:0
Lučenec U19 – Tornaľa 4:3
Kisvárda II – Lokomotíva Košice 3:2
Diósgyőr II – Rimavská Sobota 1:0
Lučenec – Jesenské 6:0
Prievidza – Lehota pod Vtáčnikom 1:3
Zlaté Moravce – Inter Bratislava 2:0
Sabinov – Kechnec 4:1
Galanta – Imeľ 5:2
Dolný Kubín – Krásno nad Kysucou 1:2
Senec – Rusovce 4:1
Myjava – Dunajská Lužná 1:3
Malacky – Pezinok 4:0
Námestovo – Bialka Tatrzanska 5:0
Nová Baňa – Kalinovo 5:1
Slávia TU Košice – Cigánd 1:1
Kvašov – Stráňavy 4:2
Sedmerovec – Červený Kameň 3:7
Siladice – Horné Orešany 3:3
Svidník – Lopúchov 5:3
Liptovský Ján – Smrečany-Žiar 2:2
Nižný Hrušov – Dlhé Klčovo 8:2
Sliač – Málinec 4:2
Gabčíkovo – Bernolákovo 4:1
Topoľčany – FC Nitra 0:6
Preseľany – Solčany U19/U17 13:0
Nová Dedinka – Červeník 7:1
Devínska Nová Ves – Jakubov 3:2
Štefanov – Horná Krupá 0:1
Hronec – Látky 5:6
Nové Mesto nad Váhom – Partizánske 6:2
Humenné U19 – Pakostov 0:0
Štiavnik – Košeca 5:4
Hnúšťa – Bacúch 4:3
Kokava nad Rimavicou – Hriňová 7:3
Madunice – Smolenice 3:4
Krušovce – Tovarníky 2:6
Zbehy – Jacovce 4:1
Častkovce – Uherský Brod 2:2
Veľký Cetín – Mojmírovce 7:2
Jelšava – Slavošovce 9:0
Jarok – Čakajovce 5:8
Lovčica-Trubín – Sielnica 6:2
Liptovská Štiavnička – Liptovská Kokava 5:2
Kováčová – Olováry 4:1
Vrútky – Višňové 3:1
Trnové – Trebostovo 0:4
Vranov nad Topľou U19 – Hraň 1:4
Gerlachov – Breznica 2:2
Košecké Podhradie – Liptovský Hrádok 4:3
Levice – Čeľadice 4:0
Pušovce – Kapušany 4:2
Jur nad Hronom – Bardoňovo 6:4
Dlhá nad Oravou – Oravské Veselé B 4:1
Veľká Lehota – Hostovice 8:0
Andovce – Kolta 0:12
Jasenie – Slovenská Ľupča 5:1
Báb – Bučany 7:0
Myjava U19 – Stará Turá 3:2
Brezovica – Geča 0:1
Veľká Paka – Potônske Lúky 12:0
Solčany – Bojná 0:2
Priechod – Diviaky 1:1
Chruslice Nowy Sacz – Šarišské Sokolovce 6:5
Potvorice – Veľké Kostoľany 4:2
Liptovský Mikuláš-Palúdzka – Veľká Lomnica 6:0
Beša – Tekovské Lužany 2:1
Krakovany – Beckov 4:1
Ružiná – Kriváň 1:1