    Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (21. a 22. február)

    Momentka zo zápasu Lehota pod Vtáčnikom - Prievidza.
    Momentka zo zápasu Lehota pod Vtáčnikom - Prievidza. (Autor: Facebook / OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom)
    Titanilla Bőd|23. feb 2026 o 07:00
    ShareTweet0

    Cez víkend sa hralo viacero stretnutí.

    Zimná príprava beží v plnom prúde už aj u amatérskych mužstiev. Cez víkend sa zase hrali desiatky prípravných stretnutí naprieč celým Slovenskom.

    Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.

    Výsledky prípravných zápasov (21. a 22. februára):

    Spišská Nová Ves – Vranov 0:3

    Banská Bystrica B – Fiľakovo 1:1

    Stará Ľubovňa – Stropkov 1:0

    Lučenec U19 – Tornaľa 4:3

    Kisvárda II – Lokomotíva Košice 3:2

    Diósgyőr II – Rimavská Sobota 1:0

    Lučenec – Jesenské 6:0

    Prievidza – Lehota pod Vtáčnikom 1:3

    Zlaté Moravce – Inter Bratislava 2:0

    Sabinov – Kechnec 4:1

    Galanta – Imeľ 5:2

    Dolný Kubín – Krásno nad Kysucou 1:2

    Senec – Rusovce 4:1

    Myjava – Dunajská Lužná 1:3

    Malacky – Pezinok 4:0

    Námestovo – Bialka Tatrzanska 5:0

    Nová Baňa – Kalinovo 5:1

    Slávia TU Košice – Cigánd 1:1

    Kvašov – Stráňavy 4:2

    Sedmerovec – Červený Kameň 3:7

    Siladice – Horné Orešany 3:3

    Svidník – Lopúchov 5:3

    Liptovský Ján – Smrečany-Žiar 2:2

    Nižný Hrušov – Dlhé Klčovo 8:2

    Sliač – Málinec 4:2

    Gabčíkovo – Bernolákovo 4:1

    Topoľčany – FC Nitra 0:6

    Preseľany – Solčany U19/U17 13:0

    Nová Dedinka – Červeník 7:1

    Devínska Nová Ves – Jakubov 3:2

    Štefanov – Horná Krupá 0:1

    Hronec – Látky 5:6

    Nové Mesto nad Váhom – Partizánske 6:2

    Humenné U19 – Pakostov 0:0

    Štiavnik – Košeca 5:4

    Hnúšťa – Bacúch 4:3

    Kokava nad Rimavicou – Hriňová 7:3

    Madunice – Smolenice 3:4

    Krušovce – Tovarníky 2:6

    Zbehy – Jacovce 4:1

    Častkovce – Uherský Brod 2:2

    Veľký Cetín – Mojmírovce 7:2

    Jelšava – Slavošovce 9:0

    Jarok – Čakajovce 5:8

    Lovčica-Trubín – Sielnica 6:2

    Liptovská Štiavnička – Liptovská Kokava 5:2

    Kováčová – Olováry 4:1

    Vrútky – Višňové 3:1

    Trnové – Trebostovo 0:4

    Vranov nad Topľou U19 – Hraň 1:4

    Gerlachov – Breznica 2:2

    Košecké Podhradie – Liptovský Hrádok 4:3

    Levice – Čeľadice 4:0

    Pušovce – Kapušany 4:2

    Jur nad Hronom – Bardoňovo 6:4

    Dlhá nad Oravou – Oravské Veselé B 4:1

    Veľká Lehota – Hostovice 8:0

    Andovce – Kolta 0:12

    Jasenie – Slovenská Ľupča 5:1

    Báb – Bučany 7:0

    Myjava U19 – Stará Turá 3:2

    Brezovica – Geča 0:1

    Veľká Paka – Potônske Lúky 12:0

    Solčany – Bojná 0:2

    Priechod – Diviaky 1:1

    Chruslice Nowy Sacz – Šarišské Sokolovce 6:5

    Potvorice – Veľké Kostoľany 4:2

    Liptovský Mikuláš-Palúdzka – Veľká Lomnica 6:0

    Beša – Tekovské Lužany 2:1

    Krakovany – Beckov 4:1

    Ružiná – Kriváň 1:1

    Futbalnet

    Futbalnet

      Momentka zo zápasu Lehota pod Vtáčnikom - Prievidza.
      Momentka zo zápasu Lehota pod Vtáčnikom - Prievidza.
      Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (21. a 22. február)
      Titanilla Bőd|dnes 07:00
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (21. a 22. február)