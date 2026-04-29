Michalovce odmenili trénera novou zmluvou. S vedením sa dohodol za pár minút

Futbalový tréner Anton Šoltis predĺžil zmluvu s klubom MFK Zemplín Michalovce.
Päťdesiatročný kormidelník podpísal nový kontrakt na dva roky a zostávajú s ním aj asistent Ondrej Duda st. a tréner brankárov Maroš Ferenc. Klub to oznámil v stredu na svojom webe.
Šoltis priviedol tím dvakrát do semifinále Slovenského pohára (2017 a 2019) a v sezóne 2018/19 k piatemu miestu, čo je najlepší výsledok vôbec.
Ten môže vyrovnať aj v tomto ročníku, keďže na Podbrezovú stráca tri kolá pred koncom nadstavbovej časti o titul jeden bod.
„Dohodli sme sa veľmi rýchlo, prakticky za pár minút. Záujem bol obojstranný. S vedením klubu máme na futbal rovnaký pohľad, takže dohoda bola blesková.
Je to v podstate len formálne potvrdenie práce, ktorú tu robíme. Myslím si, že tomuto mužstvu ešte máme čo dať a vieme sa posunúť vyššie,“ uviedol Šoltis.
V Michalovciach pôsobí po štvrtý raz, prvýkrát prišiel ako asistent Dudu ešte v druhej lige. Jeho aktuálny „stint“ trvá od júla 2024, keď nahradil Františka Straku.
V tejto sezóne ho čaká za určitých okolností baráž o postup do kvalifikácie Konferenčnej ligy, čo by bola pre klub historická premiéra v Európe.
„Začínal som tu svoju trénerskú kariéru a dostal som tu prvú príležitosť ako hlavný tréner v najvyššej súťaži. Všetko je o výsledkoch, ale michalovské prostredie mi sadlo. Je to rodinný klub, v ktorom sa mi pracuje dobre,“ opísal Šoltis, ktorý viedol tím v 205 zápasoch.
To je najvyšší počet po Štefanovi Pšenkovi (307) a Štefanovi Nadzamovi (273).
