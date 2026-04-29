Michalovce odmenili trénera novou zmluvou. S vedením sa dohodol za pár minút

Tréner Michaloviec Anton Šoltis.
Tréner Michaloviec Anton Šoltis. (Autor: TASR)
TASR|29. apr 2026 o 16:23
Futbalisti Michaloviec sa nachádzajú tri kolá pred koncom sezóny na šiestom mieste v skupine o titul.

Futbalový tréner Anton Šoltis predĺžil zmluvu s klubom MFK Zemplín Michalovce.

Päťdesiatročný kormidelník podpísal nový kontrakt na dva roky a zostávajú s ním aj asistent Ondrej Duda st. a tréner brankárov Maroš Ferenc. Klub to oznámil v stredu na svojom webe.

Šoltis priviedol tím dvakrát do semifinále Slovenského pohára (2017 a 2019) a v sezóne 2018/19 k piatemu miestu, čo je najlepší výsledok vôbec.

Ten môže vyrovnať aj v tomto ročníku, keďže na Podbrezovú stráca tri kolá pred koncom nadstavbovej časti o titul jeden bod.

„Dohodli sme sa veľmi rýchlo, prakticky za pár minút. Záujem bol obojstranný. S vedením klubu máme na futbal rovnaký pohľad, takže dohoda bola blesková.

Je to v podstate len formálne potvrdenie práce, ktorú tu robíme. Myslím si, že tomuto mužstvu ešte máme čo dať a vieme sa posunúť vyššie,“ uviedol Šoltis.

V Michalovciach pôsobí po štvrtý raz, prvýkrát prišiel ako asistent Dudu ešte v druhej lige. Jeho aktuálny „stint“ trvá od júla 2024, keď nahradil Františka Straku.

V tejto sezóne ho čaká za určitých okolností baráž o postup do kvalifikácie Konferenčnej ligy, čo by bola pre klub historická premiéra v Európe.

„Začínal som tu svoju trénerskú kariéru a dostal som tu prvú príležitosť ako hlavný tréner v najvyššej súťaži. Všetko je o výsledkoch, ale michalovské prostredie mi sadlo. Je to rodinný klub, v ktorom sa mi pracuje dobre,“ opísal Šoltis, ktorý viedol tím v 205 zápasoch.

To je najvyšší počet po Štefanovi Pšenkovi (307) a Štefanovi Nadzamovi (273).

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
19
5
5
59:34
62
V
V
R
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
29
5
11
13
25:41
26
P
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

