Obrovská senzácia v Bratislave. Zámorský favorit skončil vo štvrťfinále na Lotyšsku

MS v hokeji U18 2026 - štvrťfinále
USA - Lotyšsko 2:5 (0:1, 0:1, 2:2)
Góly: 49. Zajic, 57. Plante (Cullen, Mutryn) – 10. Klaucāns (Rutkis), 28. Rutkis (Murnieks), 51. Avotiņš (Laganovskis, Murnieks), 56. Klaucāns (Lisovskis), 60. Reidzāns (Erdmanis-Hermanis)
Hokejisti Lotyšska prekvapivo postúpili do semifinále na MS v hokeji do 18 rokov 2026. V stredajšom štvrťfinálovom stretnutí v Bratislave zaskočili víťaza B-skupiny z USA, zdolali ho 5:2.
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- ONLINE: USA - Lotyšsko , štvrťfinále na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
V prípade víťazstva Slovákov nad Dánskom v poslednom štvrťfinálovom dueli v Trenčíne narazia zverenci Martina Dendisa v boji o finále práve na Lotyšsko.
Lotyšov poslal do vedenia v prvej tretine Martins Klaucans, v druhej pridal druhý gól Ricards Rutkis.
Američania potom v tretej znížili, keď sa presadil Lukas Zajic, ale Magnuss Avotinš potom premenil rýchly protiútok a vrátil Lotyšom dvojgólové vedenie.
Ich víťazstvo ešte potvrdil Klaucans gólom do prázdnej bránky a hoci Američania ešte znížili zásluhou Victora Planteho, ďalším gólom potvrdil prekvapenie na úkor favorita Daniels Reidzans.
VIDEO: Gól Lotyšska na 1:0
VIDEO: Gól Lotyšska na 2:0