    Obrovská senzácia v Bratislave. Zámorský favorit skončil vo štvrťfinále na Lotyšsku

    Hokejisti Lotyšska oslavujú víťazstvo na MS U18 2026. (Autor: IIHF)
    Sportnet, TASR|29. apr 2026 o 18:29
    ShareTweet0

    Po Kanade sa so svetovým šampionátom rozlúčili aj hokejisti USA.

    MS v hokeji U18 2026 - štvrťfinále

    USA - Lotyšsko 2:5 (0:1, 0:1, 2:2)

    Góly: 49. Zajic, 57. Plante (Cullen, Mutryn) – 10. Klaucāns (Rutkis), 28. Rutkis (Murnieks), 51. Avotiņš (Laganovskis, Murnieks), 56. Klaucāns (Lisovskis), 60. Reidzāns (Erdmanis-Hermanis)

    Hokejisti Lotyšska prekvapivo postúpili do semifinále na MS v hokeji do 18 rokov 2026. V stredajšom štvrťfinálovom stretnutí v Bratislave zaskočili víťaza B-skupiny z USA, zdolali ho 5:2.

    V prípade víťazstva Slovákov nad Dánskom v poslednom štvrťfinálovom dueli v Trenčíne narazia zverenci Martina Dendisa v boji o finále práve na Lotyšsko.

    Lotyšov poslal do vedenia v prvej tretine Martins Klaucans, v druhej pridal druhý gól Ricards Rutkis.

    Američania potom v tretej znížili, keď sa presadil Lukas Zajic, ale Magnuss Avotinš potom premenil rýchly protiútok a vrátil Lotyšom dvojgólové vedenie.

    Ich víťazstvo ešte potvrdil Klaucans gólom do prázdnej bránky a hoci Američania ešte znížili zásluhou Victora Planteho, ďalším gólom potvrdil prekvapenie na úkor favorita Daniels Reidzans.

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    dnes 18:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji U18 2026»Obrovská senzácia v Bratislave. Zámorský favorit skončil vo štvrťfinále na Lotyšsku