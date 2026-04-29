ONLINE: Atlético Madrid - Arsenal FC dnes, semifinále Ligy majstrov LIVE (1. zápas, Hancko)

Futbalisti tímov Atlético Madrid - Arsenal FC dnes hrajú prvý zápas semifinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
V drese španielskeho tímu by mal nastúpiť slovenský obranca Dávid Hancko. Odvetný zápas je na programe v utorok 5. mája na pôde Arsenalu.
ONLINE PRENOS: Atlético Madrid - Arsenal FC dnes (futbal, Liga majstrov, semifinále, 1. zápas, Dávid Hancko, výsledok, streda, NAŽIVO)
Liga majstrov Semifinále 2025/2026
29.04.2026 o 21:00
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Arsenal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem pekný večer pri sledovaní semifinálového zápasu Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Arsenal FC.
Atlético Madrid dokázalo vyradiť vo štvrťfinále Ligy majstrov veľkého favorita na celkový triumf. Katalánske mužstvo Barcelonu. Atlético zvíťazilo na trávniku Brcelony 2:0 a doma mu na postup stačila aj tesná prehra 1:2. Zverencom Dieago Simeoneho patrí v domácej súťaži priebežná 4. pozícia.
Zverenci Mikela Artetu prežívajú náročné obdobie v Premier league premhrali veľký bodový náskok na čele a budú musieť ešte tuho bojovať o majstrovský titul. Vo štvrťfinále Ligy majstrov dokázali vyradiť portugalský Sporting Lisabon po dvoch tesných zápasoch. V Portugalsku zvíťazili 1:0 a doma im stačila na postup aj bezgólová remíza.
