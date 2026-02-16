    Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (14. a 15. február)

    Momentka zo zápasu Stropkov - Gerlachov.
    Momentka zo zápasu Stropkov - Gerlachov. (Autor: Peter Cingel)
    Titanilla Bőd|16. feb 2026 o 07:00
    Cez víkend sa hralo viacero stretnutí.

    Zimná príprava beží v plnom prúde už aj u amatérskych mužstiev. Cez víkend sa zase hrali desiatky prípravných stretnutí naprieč celým Slovenskom.

    Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.

    Výsledky prípravných zápasov (14. a 15. februára):

    Púchov – Myjava 1:3

    Krásno nad Kysucou – Bánová 2:3

    Ružomberok – Spišská Nová Ves 4:1

    Petržalka – Inter Bratislava 1:1

    Diósgyőr II – Lokomotíva Košice 3:1

    Salgótarján – Fiľakovo 1:3

    Győr MÁV DAC – Malacky 2:5

    Lehota pod Vtáčnikom – Liptovský Mikuláš 2:3

    Stará Ľubovňa – Snina 1:0

    Veľké Ludince – Lučenec 3:3

    Dolný Kubín – Námestovo 2:2

    Podbrezová U19 – Prievidza 2:4

    Jesenské – Čebovce 5:2

    Poltár – Málinec 0:5

    Brezno – Lovča 1:2

    Poprad – Rudňany 5:1

    Stropkov – Gerlachov 6:1

    Lednické Rovne – Bytča 1:2

    FC Nitra – Nová Baňa 9:2

    Veľký Krtíš – Hnúšťa 4:1

    Priechod – Olováry 3:2

    Vinica – Šahy 0:6

    Vranov nad Topľou – Medzev 3:0

    Mosonmagyaróvár – Senec 2:1

    Geča – Lokomotíva Košice U19 2:1

    Malcov – Šiba 0:7

    Stará Bystrica – Brvnište 2:1

    Tovarné – Zámutov 8:1

    Dubovce – Trvdonice 0:4

    Lučenec U19 – Revúca 7:5

    Buzitka – Kokava nad Rimavicou 3:0

    Klenovec – Hnúšťa U19 6:5

    Nižný Hrušov – Medzilaborce 2:3

    Svidník – Zborov 10:0

    Nová Dedinka – Lokomotíva Trnava U19 2:3

    Turčianske Kľačany – Švošov 2:0

    Hlohovec – Horná Krupá 0:3

    Jacovce – Nemčice 5:3

    Senica – Spannberg 7:0

    Štefanov – Krajné 0:4

    Jacovce U19 – Krtovce 4:2

    Tovarníky – Trebatice 2:1

    Práznovce – Veľký Klíž 3:0

    Krušovce – Chrabrany 9:0

    Orešany – Horné Otrokovice U17 5:0

    Holíč – Slovan Šaštín 1:2

    Borský Mikuláš – Lakšárska Nová Ves 4:0

    Preseľany – Vinodol 4:2

    Závod – Pezinok B 4:3

    Ždánice – Smrdáky 4:3

    Tvrdonice – Dubovce 4:0

    Chynorany – Partizánske 1:3

    Veľké Ripňany – Ivanka pri Nitre 7:3

    Sereď – NŠK Bratislava 4:1

    Rišňovce – Šurianky 2:2

    Rača – Pata 3:2

    Sládkovičovo – Jahodná 0:1

    Váhovce – Neded 2:2

    Veča – Mostová 6:7

    Bojničky – Pusté Sady 3:4

    Smrečany/Žiar – Liptovská Ondrašová 3:1

    Šurany – Dolné Krškany 2:3

    Vojčice – Zemplínske Hradište 7:1

    Dolné Saliby – Veľká Mača 3:1

    Veľká Lehota – Machulince 8:1

    Handlová – Rybany 1:3

    Jasenie – Detva 3:0

    Štiavnik – Hliník 11:3

    Smolenice – Šúrovce 0:4

    Lipany U19 – Čirč 1:8

    Brumov – Nemšová 1:1

    Čechynce – Komjatice 4:4

    Lendak – Svit 5:4

    Turany – Teplice 3:1

    Topoľčany – AC Nitra 1:3

    Vysoká nad Kysucou – Čierne 2:3

    Brezovica – Chminianska Nová Ves 4:2

    Rožňava – Seňa 1:2

    Futbalnet

