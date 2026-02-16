Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (14. a 15. február)

Zimná príprava beží v plnom prúde už aj u amatérskych mužstiev. Cez víkend sa zase hrali desiatky prípravných stretnutí naprieč celým Slovenskom.
Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.
Výsledky prípravných zápasov (14. a 15. februára):
Púchov – Myjava 1:3
Krásno nad Kysucou – Bánová 2:3
Ružomberok – Spišská Nová Ves 4:1
Petržalka – Inter Bratislava 1:1
Diósgyőr II – Lokomotíva Košice 3:1
Salgótarján – Fiľakovo 1:3
Győr MÁV DAC – Malacky 2:5
Lehota pod Vtáčnikom – Liptovský Mikuláš 2:3
Stará Ľubovňa – Snina 1:0
Veľké Ludince – Lučenec 3:3
Dolný Kubín – Námestovo 2:2
Podbrezová U19 – Prievidza 2:4
Jesenské – Čebovce 5:2
Poltár – Málinec 0:5
Brezno – Lovča 1:2
Poprad – Rudňany 5:1
Stropkov – Gerlachov 6:1
Lednické Rovne – Bytča 1:2
FC Nitra – Nová Baňa 9:2
Veľký Krtíš – Hnúšťa 4:1
Priechod – Olováry 3:2
Vinica – Šahy 0:6
Vranov nad Topľou – Medzev 3:0
Mosonmagyaróvár – Senec 2:1
Geča – Lokomotíva Košice U19 2:1
Malcov – Šiba 0:7
Stará Bystrica – Brvnište 2:1
Tovarné – Zámutov 8:1
Dubovce – Trvdonice 0:4
Lučenec U19 – Revúca 7:5
Buzitka – Kokava nad Rimavicou 3:0
Klenovec – Hnúšťa U19 6:5
Nižný Hrušov – Medzilaborce 2:3
Svidník – Zborov 10:0
Nová Dedinka – Lokomotíva Trnava U19 2:3
Turčianske Kľačany – Švošov 2:0
Hlohovec – Horná Krupá 0:3
Jacovce – Nemčice 5:3
Senica – Spannberg 7:0
Štefanov – Krajné 0:4
Jacovce U19 – Krtovce 4:2
Tovarníky – Trebatice 2:1
Práznovce – Veľký Klíž 3:0
Krušovce – Chrabrany 9:0
Orešany – Horné Otrokovice U17 5:0
Holíč – Slovan Šaštín 1:2
Borský Mikuláš – Lakšárska Nová Ves 4:0
Preseľany – Vinodol 4:2
Závod – Pezinok B 4:3
Ždánice – Smrdáky 4:3
Tvrdonice – Dubovce 4:0
Chynorany – Partizánske 1:3
Veľké Ripňany – Ivanka pri Nitre 7:3
Sereď – NŠK Bratislava 4:1
Rišňovce – Šurianky 2:2
Rača – Pata 3:2
Sládkovičovo – Jahodná 0:1
Váhovce – Neded 2:2
Veča – Mostová 6:7
Bojničky – Pusté Sady 3:4
Smrečany/Žiar – Liptovská Ondrašová 3:1
Šurany – Dolné Krškany 2:3
Vojčice – Zemplínske Hradište 7:1
Dolné Saliby – Veľká Mača 3:1
Veľká Lehota – Machulince 8:1
Handlová – Rybany 1:3
Jasenie – Detva 3:0
Štiavnik – Hliník 11:3
Smolenice – Šúrovce 0:4
Lipany U19 – Čirč 1:8
Brumov – Nemšová 1:1
Čechynce – Komjatice 4:4
Lendak – Svit 5:4
Turany – Teplice 3:1
Topoľčany – AC Nitra 1:3
Vysoká nad Kysucou – Čierne 2:3
Brezovica – Chminianska Nová Ves 4:2
Rožňava – Seňa 1:2