Slovenky na MS siahali na medailu, rozhodcovia napokon zmenili verdikt

Slovenské vodné slalomárky Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská
Slovenské vodné slalomárky Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská (Autor: TASR)
TASR|30. sep 2025 o 08:30 (aktualizované 30. sep 2025 o 08:53)
Zlato získali Češky.

MS vo vodnom slalome 2025

ženy - hliadky 3 x C1, finále:

1.

Česko

109,57 sek. (0)

2.

Nemecko

+ 3,36 (0)

3.

Veľká Británia

+ 6,04 (2)

4.

Slovensko

+7,46 (6)

muži:

1.

Francúzsko

99,97 s (0)

2.

Veľká Británia

+ 0,79 (0)

3.

Slovinsko

+ 0,89 (2)

9.

Slovensko

+8,46 (4)

PENRITH. Slovenské reprezentantky Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová a Zuzana Paňková obsadili 4. miesto na MS vo vodnom slalome v disciplíne hliadky 3 x C1.

Z triumfu sa tešili Češky v zložení Gabriela Satková, Martina Satková a Andriana Morenová pred Nemkami a Britkami.

Slovenkám nevyšiel najmä úvod, keď rýchlo nazbierali štyri trestné sekundy a strácali aj rýchlostne. Napokon získali ešte ďalšie dve trestné sekundy na dvanástej bránke.

Na trať sa dostali ako piate v poradí a po svojej jazde figurovali na 2. mieste za Nemkami.

Slovenky boli blízko k prvému cennému kovu na MS. Bezprostredne po finálových jazdách figurovali na 3. mieste po tom, čo reprezentantky Veľkej Británie dostali 50-sekundovú penalizáciu.

Rozhodcovia im ju však krátko na to odobrali a Slovenky sa zosunuli z medailovej priečky. Na predošlých MS vo Veľkej Británii obsadili v rovnakom zložení 5. miesto.

V tímovej C1 mužov sa slovenskí reprezentanti umiestnili na 9. mieste. Michal Martikán, Marko Mirgorodský a Matej Beňuš zaostali za víťaznými Francúzmi o 8,46 sekúnd po tom, čo nazbierali štyri trestné sekundy.

Paňková a Luknárová do semifinále C1

Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová postúpili do semifinále disciplíny C1 na MS v Austrálii.

Paňková dosiahla piaty najlepší kvalifikačný čas, keď po jazde bez trestnej sekundy zaostala za najrýchlejšou Španielkou Nuriou Vilarrublovou o 2,13 sekundy. Bez dotyku bránky prešla traťou aj Luknárová, ktorá mala 23. kvalifikačný čas (+6,16).

Do postupovej tridsiatky sa tesne nevošla Soňa Stanovská, ktorá sa po dvoch trestných sekundách a strate 8,83 umiestnila na 31. mieste.

Medzi tridsiatku najlepších sa v disciplíne C1 dostali aj všetci traja slovenskí reprezentanti. Matej Beňuš dosiahol 17. najrýchlejší čas, keď za víťazom kvalifikácie Čechom Adamom Králom zaostal o 3,67 sekundy bez trestných sekúnd.

Marko Mirgorodský postúpil do semifinále z 27. miesta s mankom 5,54 a dvomi trestnými sekundami. Martikán uzavrel tretiu desiatku, keď dostal dve trestné sekundy a napokon mal stratu 5,79 sekundy.

Vodné športy

