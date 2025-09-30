Slovenky na MS siahali na medailu, rozhodcovia napokon zmenili verdikt

MS vo vodnom slalome 2025
ženy - hliadky 3 x C1, finále:
1.
Česko
109,57 sek. (0)
2.
Nemecko
+ 3,36 (0)
3.
Veľká Británia
+ 6,04 (2)
4.
Slovensko
+7,46 (6)
muži:
1.
Francúzsko
99,97 s (0)
2.
Veľká Británia
+ 0,79 (0)
3.
Slovinsko
+ 0,89 (2)
9.
Slovensko
+8,46 (4)
PENRITH. Slovenské reprezentantky Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová a Zuzana Paňková obsadili 4. miesto na MS vo vodnom slalome v disciplíne hliadky 3 x C1.
Z triumfu sa tešili Češky v zložení Gabriela Satková, Martina Satková a Andriana Morenová pred Nemkami a Britkami.
Slovenkám nevyšiel najmä úvod, keď rýchlo nazbierali štyri trestné sekundy a strácali aj rýchlostne. Napokon získali ešte ďalšie dve trestné sekundy na dvanástej bránke.
Na trať sa dostali ako piate v poradí a po svojej jazde figurovali na 2. mieste za Nemkami.
Slovenky boli blízko k prvému cennému kovu na MS. Bezprostredne po finálových jazdách figurovali na 3. mieste po tom, čo reprezentantky Veľkej Británie dostali 50-sekundovú penalizáciu.
Rozhodcovia im ju však krátko na to odobrali a Slovenky sa zosunuli z medailovej priečky. Na predošlých MS vo Veľkej Británii obsadili v rovnakom zložení 5. miesto.
V tímovej C1 mužov sa slovenskí reprezentanti umiestnili na 9. mieste. Michal Martikán, Marko Mirgorodský a Matej Beňuš zaostali za víťaznými Francúzmi o 8,46 sekúnd po tom, čo nazbierali štyri trestné sekundy.
Paňková a Luknárová do semifinále C1
Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová postúpili do semifinále disciplíny C1 na MS v Austrálii.
Paňková dosiahla piaty najlepší kvalifikačný čas, keď po jazde bez trestnej sekundy zaostala za najrýchlejšou Španielkou Nuriou Vilarrublovou o 2,13 sekundy. Bez dotyku bránky prešla traťou aj Luknárová, ktorá mala 23. kvalifikačný čas (+6,16).
Do postupovej tridsiatky sa tesne nevošla Soňa Stanovská, ktorá sa po dvoch trestných sekundách a strate 8,83 umiestnila na 31. mieste.
Medzi tridsiatku najlepších sa v disciplíne C1 dostali aj všetci traja slovenskí reprezentanti. Matej Beňuš dosiahol 17. najrýchlejší čas, keď za víťazom kvalifikácie Čechom Adamom Králom zaostal o 3,67 sekundy bez trestných sekúnd.
Marko Mirgorodský postúpil do semifinále z 27. miesta s mankom 5,54 a dvomi trestnými sekundami. Martikán uzavrel tretiu desiatku, keď dostal dve trestné sekundy a napokon mal stratu 5,79 sekundy.