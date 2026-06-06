Ďalšie pódium pre Slovensko v Prahe. Mirgorodský absolvoval tesný súboj s Francúzom

SP vo vodnom slalome 2026 - Praha
Finále C1 mužov:
1.
Nicolas Gestin
Francúzsko
107,84 s (4)
2.
Marko Mirgorodský
Slovensko
+ 0,80 s (2)
3.
Adam Burgess
Veľká Británia
+ 1,36 s (0)
4.
Žiga Lin Hočevar
Slovinsko
+ 2,08 s (2)
5.
Miquel Trave
Španielsko
+ 2,31 s (2)
6.
Václav Chaloupka
Česko
+ 2,63 s (0)
11.
Dominik Egyházy
Slovensko
+ 7,36 s (6)
Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský obsadil druhé miesto v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára v pražskej Troji.
V sobotňajšom finále si pripísal dve trestné sekundy za ťuk na predposlednej bránke, za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal o 0,80 sekundy.
Tretí skončil Brit Adam Burgess (+1,36). Ďalší Slovák Dominik Egyházy bol 11. (+7,36).
Mirgorodský skončil v kvalifikácii 11. a vo finále išiel ako druhý v poradí. V bojoch o medaily predviedol rýchlu jazdu, zvládol aj technicky náročné pasáže a finišoval na striebornej priečke.
Pre Slovensko tak vybojoval druhé pódiové umiestnenie v Tróji, Zuzanu Paňkovu klasifikovali v piatkovom finále K1 na tretej pozícii.
Gestin zvíťazil napriek štyrom trestným sekundám. Egyházy vo finále nezopakoval výkon z kvalifikácie a so šiestimi trestnými sekundami skončil 11.
Bronzový medailista z OH 2024 v Paríži Matej Beňuš nepostúpil medzi elitnú 12-ku.