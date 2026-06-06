Ďalšie pódium pre Slovensko v Prahe. Mirgorodský absolvoval tesný súboj s Francúzom

Marko Mirgorodský.
Marko Mirgorodský. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|6. jún 2026 o 14:31
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Za víťaznym Gestinom zaostal o 80 stotín sekundy.

SP vo vodnom slalome 2026 - Praha

Finále C1 mužov:

1.

Nicolas Gestin

Francúzsko

107,84 s (4)

2.

Marko Mirgorodský

Slovensko

+ 0,80 s (2)

3.

Adam Burgess

Veľká Británia

+ 1,36 s (0)

4.

Žiga Lin Hočevar

Slovinsko

+ 2,08 s (2)

5.

Miquel Trave

Španielsko

+ 2,31 s (2)

6.

Václav Chaloupka

Česko

+ 2,63 s (0)

11.

Dominik Egyházy

Slovensko

+ 7,36 s (6)

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský obsadil druhé miesto v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára v pražskej Troji.

V sobotňajšom finále si pripísal dve trestné sekundy za ťuk na predposlednej bránke, za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal o 0,80 sekundy.

Tretí skončil Brit Adam Burgess (+1,36). Ďalší Slovák Dominik Egyházy bol 11. (+7,36).

Mirgorodský skončil v kvalifikácii 11. a vo finále išiel ako druhý v poradí. V bojoch o medaily predviedol rýchlu jazdu, zvládol aj technicky náročné pasáže a finišoval na striebornej priečke.

Pre Slovensko tak vybojoval druhé pódiové umiestnenie v Tróji, Zuzanu Paňkovu klasifikovali v piatkovom finále K1 na tretej pozícii.

Gestin zvíťazil napriek štyrom trestným sekundám. Egyházy vo finále nezopakoval výkon z kvalifikácie a so šiestimi trestnými sekundami skončil 11.

Bronzový medailista z OH 2024 v Paríži Matej Beňuš nepostúpil medzi elitnú 12-ku. 

Vodné športy

    Marko Mirgorodský.
    Marko Mirgorodský.
    Ďalšie pódium pre Slovensko v Prahe. Mirgorodský absolvoval tesný súboj s Francúzom
    dnes 14:31
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