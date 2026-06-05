Paňková vďaka čistej jazde dosiahla v Prahe na pódium. Austrálčanka splnila rolu favoritky

SP vo vodnom slalome 2026 - Praha
Finále K1 žien:
1.
Jessica Foxová
Austrália
108,84 s (0)
2.
Klaudia Zwolinská
Poľsko
+ 2,46 s (0)
3.
Zuzana Paňková
Slovensko
+ 3,91 s (0)
4.
Emma Vuitonová
Francúzsko
+ 5,51 s (0)
5.
Ricarda Funková
Nemecko
+ 7,78 s (2)
6.
Maialen Chourrautová
Španielsko
+ 11,78 s (6)
11.
Eliška Mintálová
Slovensko
+ 58,74 s (50)
12.
Soňa Stanovská
Slovensko
+ 59,09 s (52)
Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila v disciplíne K1 na podujatí 2. kola Svetového pohára v pražskej Troji tretie miesto.
V piatkovom finále predviedla čistú jazdu, za víťaznou Austrálčankou Jessicou Foxovou zaostala o 3,91 sekundy. Na druhej priečke skončila Poľka Klaudia Zwolinská (+2,46).
Paňková sa postarala o prvú slovenskú medailu v tejto sezóne SP, zároveň je to jej prvý cenný kov v K1 v seriáli.
Konečne vyšla tá medaila
„Výkon bol ďaleko od úžasného, ale vyšlo to. Emócie sú naozaj úžasné. Konečne vyšla tá medaila, ale naozaj som mala dnes veľa šťastia,“ uviedla 21-ročná slovenská reprezentantka pre TV JOJ.
Praha jej postupne prirastá k srdcu, vlani v Troji zvíťazila vo finále C1: „Každým rokom mám Troju stále viac a viac rada.“
Vo finále K1 žien malo Slovensko trojnásobné zastúpenie, Eliška Mintálová skončila na 11. priečke po 50-sekundovej penalizácii. Tú inkasovala aj dvanásta Soňa Stanovská.
Trojnásobná olympijská šampiónka Jessica Foxová postúpila do finále až siedmym najlepším časom, v boji o cenné kovy sa však vyvarovala chýb a predviedla na ťažkej trati plnej náročných kombinácií najrýchlejšiu jazdu.
Foxová: Som hrdá, šťastná a vďačná
„Je to neuveriteľné. Som taká hrdá, šťastná a vďačná. Bol to veľmi náročný kurz. Klaudia v úvode stanovila latku vysoko, som rada, že som ju dokázala prekonať.
Vedela som, že musím ísť lepšie ako v kvalifikácii,“ povedala 31-ročná Austrálčanka v prvom televíznom rozhovore.
Dvanásťčlenné finále odštartovala Stanovská, jej nádeje veľmi rýchlo zmarila 50-sekundová penalizácia na štvrtej bránke.
„Nevedela som o nej. Iba som cítila, že som ju ťukla, rozhodcovia ju však posúdili ako päťdesiatku,“ povedala Stanovská. Dobre rozbehla svoju jazdu Mintálová, ktorá sa vrátila do prestížneho seriálu po materskej dovolenke.
Na 12-ke sa však zasekla a napokon bránku neprešla, takže inkasovala 50-ku a podobne ako Stanovská sa zaradila na koniec výsledkovej listiny.
„Samozrejme, trochu to mrzí. Neviem, čo som tam spravila, ale ten valec mi tam nepomohol. Nechcelo ma to pustiť k bráne. Tam to bolo stratené.
Zvyšok trate bol veľmi dobrý. Som rada, že som sa dostala do finále, dva roky som nepretekala na tejto úrovni. Trať bola veľmi náročná, treba veľa sily, aby ste to prešli bez chyby. Takže som spokojná, je čo zlepšovať, ale aj na čom stavať,“ hodnotila preteky Mintálová.
Z trojice Sloveniek sa jazda najviac vyradila Paňkovej. Štvrtá žena kvalifikácie mala druhý medzičas dokonca najrýchlejší zo všetkých pretekárok. Na 17-ke sa síce „zadrhla“, čo ju stálo pár sekúnd, ale napokon bolo z toho cenné pódiové umiestenie.
Nejako som to udržala
„Cítila som sa dobre, ale už tretiu bránku som podplavila. V 17-ke prišla veľká chyba, ale silou som to zachránila. Takže posilňovňa sa vyplatila.
Potom si povedala - už nerozmýšľam, iba pádlujem, keď ma vypne, tak ma vypne. Nejako som to udržala.
Je tu neskutočne veľa ľudí, moja mama, otec, malý braček, tí mi dali strašne veľa energie. Tréner kričal a dal ma do takého nastavenia, že som išla all out,“ dodala Paňková.
Medzi kajakármi potešil divákov domáci Jakub Krejčí, ktorý zvíťazil pred Britom Josephom Clarkeom a Talianom Xabierom Ferrazzim.
„Je to bláznivé. Je to moje prvé víťazstvo v K1. Je krásne stáť na najvyššom stupienku pred domácim publikom a mojou rodinou.
Prišlo sem množstvo ľudí, diváci vás ženú vpred a robia ešte rýchlejšími. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali,“ tešil sa Krejčí.