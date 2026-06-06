Slovensko má dvoch finalistov v Prahe. Skvelo išiel mladík, Beňuš zaostal za postupom

Matej Beňuš na majstrovstvách Európy 2025 v Paríži.
Matej Beňuš na majstrovstvách Európy 2025 v Paríži. (Autor: TASR)
TASR|6. jún 2026 o 12:01
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Najlepší Dominik Egyházy obsadil v kvalifikácii šieste miesto.

Slovenskí vodní slalomári Dominik Egyházy a Marko Mirgorodský postúpili do finále C1 na podujatí Svetového pohára v pražskej Troji. Do finálovej dvanástky sa nezmestil Matej Beňuš.

Osemnásťročný Egyházy obsadil v sobotňajšej kvalifikácii šieste miesto so stratou 2,50 s na prvého Slovinca Žigu Lina Hočevara.

Mirgorodský skončil na 11. pozícii (+6,30 s). Bronzovému medailistovi z OH 2024 Beňušovi patrila 17. priečka a postup mu ušiel o 1,38 sekundy.

Finále bolo na programe v rovnaký deň od 13.51 hod.

Vodné športy

    Matej Beňuš na majstrovstvách Európy 2025 v Paríži.
    Matej Beňuš na majstrovstvách Európy 2025 v Paríži.
    Slovensko má dvoch finalistov v Prahe. Skvelo išiel mladík, Beňuš zaostal za postupom
    dnes 12:01
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