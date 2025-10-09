Česi dokázali zobrať favoritovi body. Rakúsko predviedlo nevídanú kanonádu, dalo 10 gólov

BRATISLAVA. Českí futbaloví reprezentanti remizovali vo štvrtkovom šlágri európskej kvalifikácie MS 2026 v Prahe s Chorvátskom 0:0.
Balkánci stratili prvé body v L-skupine, zostali však na čele tabuľky o skóre pred Čechmi, pričom majú zápas k dobru. V prvom vzájomnom dueli v Osijeku zvíťazili Chorváti 5:1.
Vo Fortuna aréne čakali diváci na prvú šancu do 24. minúty, keď sa dostal k zakončeniu Provod, jeho strelu však chorvátsky brankár Livakovič vyrazil.
Krátko na to sa v dobrej pozícii ocitol Šulc, no Livakovič bol opäť pozorný. V závere polčasu pohrozili hostia, Perišič však z hranice šestnástky prestrelil.
V 80. minúte mohol o víťazstve Chorvátov rozhodnúť Sučič, no Kovář predviedol skvelý zákrok a tak sa duel skončil bezgólovou remízou. Faerské Ostrovy zdolali v ďalšom súboji skupiny Čiernu Horu 4:0.
Dáni zvíťazili v C-skupine na neutrálnej pôde v maďarskom Zalaegerszegu nad Bieloruskom presvedčivo 6:0 a udržali si post lídra tabuľky.
Zápas viedol ako hlavný slovenský rozhodca Filip Glova. Dva góly dánskeho tímu vsietil Rasmus Hojllund, ktorému sa strelecky darí aj v drese SSC Neapol.
Škóti otočili zápas s Gréckom a vyhrali 3:1, o zisku troch bodov rozhodol v 80. minúte Lewis Ferguson.
V H-skupine sa dostalo na čelo tabuľky Rakúsko, ktoré deklasovalo San Maríno 10:0, keď už v 8. minúte viedlo 2:0.
Štyrmi gólmi sa zaskvel Marko Arnautovič, dva dal Stefan Posch. Bosna a Hercegovina iba remizovala na Cypre 2:2, keď domáci vyrovnali v 90.+7 minúte z pokutového kopu.
Holanďania uspeli na pôde Malty 4:0 a s 13 bodmi si upevnili vedenie v tabuľke. Cody Gakpo premenil oba pokutové kopy. Fíni zvíťazili nad Litvou 2:1 a v neúplnej tabuľke sú s 10 bodmi tretí o skóre za Poliakmi.
Litva sa ujala vedenia v 25. minúte zásluhou Pijusa Širvysa. Na začiatku druhého polčasu vyrovnal Benjamin Källman a v 55. minúte rozhodol o triumfe domácich Adam Marchijev.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - piatok, 9. október
C-skupina:
Bielorusko - Dánsko 0:6 (0:4)
Góly: 19. a 45. Hojllund, 66. a 76. Dreyer, 14. Froholdt, 45+6. Dorgu
Škótsko - Grécko 3:1 (0:0)
Góly: 64. Christie, 80. Ferguson, 90+3. Dykas - 62. Tsimikas
G-skupina:
Fínsko - Litva 2:1 (0:1)
Góly: 48. Källman, 55. Marchijev - 25. Širvys
Malta - Holandsko 0:4 (0:1)
Góly: 12. a 40. Gakpo (oba z 11 m), 57. Reijnders, 90+3. Depay
H-skupina:
Cyprus - Bosna a Hercegovina 2:2 (1:2)
Góly: 45+1. Laifis, 90+7. Pittas (z 11 m) - 10. Katič, 36. Alajbegovič
Rakúsko - San Maríno 10:0 (6:0)
Góly: 8., 47., 83. a 84. Arnautovič, 32. a 42. Posch, 7. Schmid, 24. Gregoritsch, 56. Laimer, 76. Wurmbrand
L-skupina:
Česko - Chorvátsko 0:0 (0:0)
Faerské ostrovy - Čierna Hora 4:0 (2:0)
Góly: 16. a 55. Sorensen, 36. Olsen, 72. Frederiksberg (z 11 m)