Belgičania nevyužili šancu spečatiť postup na šampionát. S oslabeným Kazachstanom len remizovali

Yan Vorogovskiy oslavuje gól v sieti Belgicka.
Yan Vorogovskiy oslavuje gól v sieti Belgicka. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. nov 2025 o 17:29
ShareTweet0

Belgičania majú na čele tabuľky 15 bodov, o dva viac ako druhé Severné Macedónsko.

BRATISLAVA.  Belgickí futbalisti nevyužili šancu spečatiť svoj postup na MS 2026. Vo svojom siedmom vystúpení v J-skupine iba remizovali na pôde Kazachstanu 1:1.

Belgičania majú na čele tabuľky 15 bodov, o dva viac ako druhé Severné Macedónsko. Tretí je Wales s 10 bodmi, ktorý má zápas k dobru.

Kazachstan zakončil skupinu so ziskom ôsmich bodov a obsadí predposledné 4. miesto. Belgicko čaká v utorok záverečný duel proti Lichtenštajnsku, ktoré ešte nebodovalo.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026:

J-skupina:

Kazachstan - Belgicko 1:1 (1:0)

Góly: 9. Saptaev - 48. Vanaken

ČK: 79. Česnokov (Kaz.)

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

﻿

Reprezentácie

Yan Vorogovskiy oslavuje gól v sieti Belgicka.
Yan Vorogovskiy oslavuje gól v sieti Belgicka.
Belgičania nevyužili šancu spečatiť postup na šampionát. S oslabeným Kazachstanom len remizovali
dnes 17:29
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Belgičania nevyužili šancu spečatiť postup na šampionát. S oslabeným Kazachstanom len remizovali