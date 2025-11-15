Belgičania nevyužili šancu spečatiť postup na šampionát. S oslabeným Kazachstanom len remizovali

BRATISLAVA. Belgickí futbalisti nevyužili šancu spečatiť svoj postup na MS 2026. Vo svojom siedmom vystúpení v J-skupine iba remizovali na pôde Kazachstanu 1:1.
Belgičania majú na čele tabuľky 15 bodov, o dva viac ako druhé Severné Macedónsko. Tretí je Wales s 10 bodmi, ktorý má zápas k dobru.
Kazachstan zakončil skupinu so ziskom ôsmich bodov a obsadí predposledné 4. miesto. Belgicko čaká v utorok záverečný duel proti Lichtenštajnsku, ktoré ešte nebodovalo.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026:
J-skupina:
Kazachstan - Belgicko 1:1 (1:0)
Góly: 9. Saptaev - 48. Vanaken
ČK: 79. Česnokov (Kaz.)
Kvalifikácia MS vo futbale 2026