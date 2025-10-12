Chorváti zvládli povinné víťazstvo. Postup na MS majú pevne vo svojich rukách

BRATISLAVA. Futbalisti Chorvátska sa výrazne priblížili k priamemu postupu na MS 2026. V nedeľňajšom dueli L-skupiny európskej kvalifikácie zvíťazili vo Varaždíne nad Gibraltárom 3:0 gólmi Toniho Fruka, Luku Sučiča a Martina Erliča.
Na čele tabuľky majú trojbodový náskok pred Českom, ktoré prehralo na Faerských Ostrovoch 1:2. Chorváti odohrali o zápas menej a majú o 15 gólov lepšie skóre.
Česi utrpeli jednu z najťažších prehier v ére samostatnosti. O cennom triumfe Faerčanov rozhodol v 81. minúte Martin Agnarsson.
V Torshavne čakali diváci na prvú šancu do 44. minúty. Matěj Vydra po brejku hostí minul bránku a v závere polčasu sa neujala ani strela Václava Jemelku.
Tréner Čechov Ivan Hašek urobil cez prestávku dve zmeny, no v 67. minúte udreli domáci, keď Hanus Sorensen nadviazal na dvojgólový zápis proti Čiernej Hore. V 78. minúte vyrovnal striedajúci Adam Karabec.
O tri minúty neskôr však Agnarsson potrestal zmätky v obrane hostí a rozhodol o tom, že pred záverečným duelom v skupine strácajú Faerčania na Čechov iba bod. Stále tak živia teoretickú šancu na baráž.
Holanďania zdolali Fínsko 4:0 a so 16 bodmi si upevnili post lídra G-skupiny. V amsterdamskej aréne Johana Cruyffa sa ujali vedenia už v 8. minúte, keď sa presadil Donyell Malen.
V 17. minúte zvýšil náskok „Oranjes“ Virgil van Dijk a v závere polčasu zasadil Fínom tretí úder Memphis Depay, ktorý premenil pokutový kop.
V 84. minúte uzavrel skóre Cody Gakpo. Poliaci triumfovali na pôde Lttvy 2:0 a v tabuľke sú druhí o tri body za Holanďanmi.
Dáni zvíťazili v C-skupine nad Gréckom 3:1 a vďaka impozantnému skóre (12:1) sa vrátili na čelo tabuľky pred Škótov.
Rasmus Höjlund potvrdil skvelú streleckú formu a v 22. minúte poslal domácich do vedenia, v závere prvého polčasu pridali ďalšie góly Joachim Andersen a Mikkel Damsgaard.
Škóti potvrdili úlohu favorita proti Bielorusku, v Hampden Parku si poradili s posledným tímom skupiny 2:1. Za tromi bodmi nasmeroval ostrovanov útočník Che Adams, poistku pridal Scott McTominay. Bielorusi v nadstavenom čase už iba skorigovali.
Rakúšania stratili prvé body v H-skupine, keď prehrali v Rumunsku 0:1 gólom v 94. minúte, ktorého autorom bol Virgil Ghița. Zostali však na čele tabuľky o dva body pred Bosnou a Hercegovinou.
Futbalisti Cypru si pripísali na konto druhé víťazstvo v kvalifikácii, keď uspeli na pôde San Marína jednoznačne 4:0. V neúplnej tabuľke sú so ziskom ôsmich bodov štvrtí.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - nedeľa, 12. október
C-skupina:
Dánsko - Grécko 3:1 (3:0)
Góly: 22. Höjlund, 40. Andersen, 41, Damsgaard - 63. Tzolis
Škótsko - Bielorusko 2:1 (1:0)
Góly: 17. Adams, 84. McTominay - 90+6. Kuczko
G-skupina:
Litva - Poľsko 0:2 (0:1)
Góly: 15. Szymanski, 64. Lewandowski
Holandsko - Fínsko 4:0 (3:0)
Góly: 9. Malen, 17. Van Dijk, 38. Depay (z 11 m), 84. Gakpo
H-skupina:
Rumunsko - Rakúsko 1:0 (0:0)
Gól: 90+4. Ghița
San Maríno - Cyprus 0:4 (0:1)
Góly: 10. Loizou, 60. Andreou, 67. Kastanos (z 11 m), 79. Kakoullis
L-skupina:
Chorvátsko - Gibraltár 3:0 (1:0)
Góly: 30. Fruk, 78. Sučič, 90+6. Erlič
Faerské ostrovy - Česko 2:1 (0:0)
Góly: 67. Sorensen, 81. Agnarsson - 78. Karabec