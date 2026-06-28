Kubiš zavŕšil svoj víťazný hetrik. Svrček to rýchlo vzdal, medaily berú aj mladíci

MSR a ČR v cestnej cyklistike 2026
Preteky mužov - výsledky (209 km):
Poradie
Meno
Klub
Čas
1.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
4:30:18 h
2.
Richard Riška
Hrinkow Advarics
+ 3:46 min
3.
Samuel Novák
Tirol KTM Cycling
+ 5:42 min
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš bude aj ďalší rok nosiť na sebe dres v národných farbách. Domáci šampionát totiž ovládol tretíkrát po sebe.
V českom Jeseníku na spoločných majstrovstvách SR a ČR v cestnej cyklistike potvrdil pozíciu favorita a vyhral s komfortným náskokom.
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Svoju pozíciu mal jazdec tímu Unibet Rose Rockets výrazne uľahčenú, keďže nedeľné preteky boli de facto bez dvojice Slovákov z World Tour tímov.
Matthias Schwarzbacher (EF Education - EasyPost) do Česka vôbec nepricestoval a Martin Svrček (Soudal Quick-Step) mal od štartu veľké zdravotné problémy. Odstúpil už pri prvom prejazde kopca.
S Kubišom do piateho z ôsmich kôl držali krok dvaja cyklisti z kontinentálnych tímov Samuel Novák s Richardom Riškom, no neskôr sa ukázala kvalita účastníka tohtoročného Gira d'Italia.
Ten v Jeseníku dokonal úspešné double, čo sa mu napríklad vlani v Bánovciach nad Bebravou nepodarilo. Časovku vtedy vyhral Schwarzbacher.
Český šampionát bol o niečo napínavejší, ale takisto uspel hlavný favorit.
Jazdec Lidl - Treku Mathias Vacek zlomil v poslednom okruhu Tomáša Přidala a podobne ako Kubiš zaznamenal víťazné národné double. Stupne víťazov českých majstrovstiev doplnil bronzový Jakub Otruba.
Boj o druhé miesto slovenského šampionátu napokon vyhral 20-ročný Richard Riška pred o rok starším Samuelom Novákom. Preteky v náročných teplotných podmienkach dokončili len traja z 21 Slovákov.