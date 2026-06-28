    Kubiš zavŕšil svoj víťazný hetrik. Svrček to rýchlo vzdal, medaily berú aj mladíci

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš počas MSR a ČR 2026.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš počas MSR a ČR 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|28. jún 2026 o 14:08
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    Slovenský šampionát dokončila len trojica cyklistov.

    MSR a ČR v cestnej cyklistike 2026

    Preteky mužov - výsledky (209 km):

    Poradie

    Meno

    Klub

    Čas

    1.

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    4:30:18 h

    2.

    Richard Riška

    Hrinkow Advarics

    + 3:46 min

    3.

    Samuel Novák

    Tirol KTM Cycling

    + 5:42 min

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš bude aj ďalší rok nosiť na sebe dres v národných farbách. Domáci šampionát totiž ovládol tretíkrát po sebe. 

    V českom Jeseníku na spoločných majstrovstvách SR a ČR v cestnej cyklistike potvrdil pozíciu favorita a vyhral s komfortným náskokom.

    Svoju pozíciu mal jazdec tímu Unibet Rose Rockets výrazne uľahčenú, keďže nedeľné preteky boli de facto bez dvojice Slovákov z World Tour tímov. 

    Matthias Schwarzbacher (EF Education - EasyPost) do Česka vôbec nepricestoval a Martin Svrček (Soudal Quick-Step) mal od štartu veľké zdravotné problémy. Odstúpil už pri prvom prejazde kopca. 

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš za českým majstrom Mathiasom Vacekom.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš za českým majstrom Mathiasom Vacekom. (Autor: Soňa Niková/ SZC)

    S Kubišom do piateho z ôsmich kôl držali krok dvaja cyklisti z kontinentálnych tímov Samuel Novák s Richardom Riškom, no neskôr sa ukázala kvalita účastníka tohtoročného Gira d'Italia.

    Ten v Jeseníku dokonal úspešné double, čo sa mu napríklad vlani v Bánovciach nad Bebravou nepodarilo. Časovku vtedy vyhral Schwarzbacher. 

    Český šampionát bol o niečo napínavejší, ale takisto uspel hlavný favorit.

    Jazdec Lidl - Treku Mathias Vacek zlomil v poslednom okruhu Tomáša Přidala a podobne ako Kubiš zaznamenal víťazné národné double. Stupne víťazov českých majstrovstiev doplnil bronzový Jakub Otruba.

    Boj o druhé miesto slovenského šampionátu napokon vyhral 20-ročný Richard Riška pred o rok starším Samuelom Novákom. Preteky v náročných teplotných podmienkach dokončili len traja z 21 Slovákov.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš počas MSR a ČR 2026.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš počas MSR a ČR 2026.
    Kubiš zavŕšil svoj víťazný hetrik. Svrček to rýchlo vzdal, medaily berú aj mladíci
    dnes 14:08
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    Domov»Cyklistika»Kubiš zavŕšil svoj víťazný hetrik. Svrček to rýchlo vzdal, medaily berú aj mladíci