    LIVE STREAM: Preteky mužov elite dnes, MSR a MČR v cyklistike 2026 LIVE

    ONLINE: MSR a ČR v cyklistike 2026 - preteky mužov elite.
    ONLINE: MSR a ČR v cyklistike 2026 - preteky mužov elite. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|28. jún 2026 o 08:30
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    Sledujte s nami LIVE stream z pretekov mužov elite na MSR a MČR v cyklistike 2026.

    Slovenskí cyklisti majú dnes na programe preteky mužov elite na spoločných MSR a MČR v cyklistike 2026 v českom Jeseníku.

    Hlavné mužské preteky boli pôvodne na programe od 10.00 hod, no organizátori posunuli štart pretekov na 9:30.

    Muži absolvujú približne 209 kilometrov a podľa merania organizátorov sa celkové prevýšenie pohybuje okolo 4 000 metrov. To je profil, ktorý prakticky vylučuje klasický hromadný špurt veľkého pelotónu.

    Najväčším slovenským menom na podujatí je Lukáš Kubiš, ktorý po tituloch z rokov 2024 a 2025 môže zaútočiť na zlatý hetrik. Okrem neho sa predstavia aj Martin Svrček či Richard Riška.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako live stream.

    ONLINE PRENOS: Preteky mužov elite LIVE (MSR a MČR v cyklistike 2026, LIVE STREAM, nedeľa, výsledky)

    Cyklistika

    Cyklistika

    ONLINE: MSR a ČR v cyklistike 2026 - preteky mužov elite.online
    ONLINE: MSR a ČR v cyklistike 2026 - preteky mužov elite.online
    LIVE STREAM: Preteky mužov elite dnes, MSR a MČR v cyklistike 2026 LIVE
    dnes 08:30
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