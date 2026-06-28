LIVE STREAM: Preteky mužov elite dnes, MSR a MČR v cyklistike 2026 LIVE

Slovenskí cyklisti majú dnes na programe preteky mužov elite na spoločných MSR a MČR v cyklistike 2026 v českom Jeseníku.
Hlavné mužské preteky boli pôvodne na programe od 10.00 hod, no organizátori posunuli štart pretekov na 9:30.
Muži absolvujú približne 209 kilometrov a podľa merania organizátorov sa celkové prevýšenie pohybuje okolo 4 000 metrov. To je profil, ktorý prakticky vylučuje klasický hromadný špurt veľkého pelotónu.
Najväčším slovenským menom na podujatí je Lukáš Kubiš, ktorý po tituloch z rokov 2024 a 2025 môže zaútočiť na zlatý hetrik. Okrem neho sa predstavia aj Martin Svrček či Richard Riška.
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