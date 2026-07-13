Pogačar chce bojovať proti horúčavám zmenou: Telo si dokáže zvyknúť vstávať o piatej

Hviezdny Tadej Pogačar uviedol, že keby mal možnosť, bez váhania by celkovo zmenil cyklistický kalendár.
Štvornásobný víťaz Tour de France sa tak pridal k diskusii o extrémnych horúčavách, ktoré momentálne trápia pelotón na „Starej dáme“ aj na ďalších pretekoch.
Preorganizoval by som celý kalendár
„Keby som mal tú moc, preorganizoval by som celý kalendár tak, aby sa v júli a auguste nejazdilo v horúcich oblastiach,“ povedal slovinský cyklista novinárom po nedeľňajšom dojazde etapy v Usseli.
„Vytvoril by som úplne iný kalendár, ale to nie je v mojich rukách.“
Organizátori Tour de France pre aktuálnu vlnu horúčav pristúpili k nezvyčajnému kroku a skrátili nedeľňajšiu etapu vo Francúzskom stredohorí o 30 kilometrov.
Teploty v uplynulých dňoch atakovali hranicu 40 stupňov Celzia.
Muselo by sa štartovať o ôsmej hodine
„Možno ďalší krok bude spočívať v tom, že etapy sa budú začínať skôr. Včera tu bol návrh, aby sa štartovalo o 10:00, ale tým sa nič nezmení.
Aj tak budete do cieľa prichádzať v horúčave,“ uviedol Pogačar, ktorý je po prvom týždni lídrom pretekov.
„Muselo by sa štartovať o ôsmej alebo deviatej hodine, alebo dokonca ešte skôr. Znie to síce hrozne, ale myslím si, že telo si dokáže zvyknúť na to, aby človek vstával o piatej a o ôsmej vyrazil do etapy,“ povedal úradujúci majster sveta.