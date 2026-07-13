    12.07.2026 13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý
    Mathieu van der Poel
    Alpecin-Premier Tech

    Pogačar chce bojovať proti horúčavám zmenou: Telo si dokáže zvyknúť vstávať o piatej

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra.
    Fotogaléria (85)
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|13. júl 2026 o 11:46
    ShareTweet0

    Extrémne horúčavy momentálne trápia pelotón na Tour de France.

    Hviezdny Tadej Pogačar uviedol, že keby mal možnosť, bez váhania by celkovo zmenil cyklistický kalendár.

    Štvornásobný víťaz Tour de France sa tak pridal k diskusii o extrémnych horúčavách, ktoré momentálne trápia pelotón na „Starej dáme“ aj na ďalších pretekoch.

    Preorganizoval by som celý kalendár

    „Keby som mal tú moc, preorganizoval by som celý kalendár tak, aby sa v júli a auguste nejazdilo v horúcich oblastiach,“ povedal slovinský cyklista novinárom po nedeľňajšom dojazde etapy v Usseli.

    „Vytvoril by som úplne iný kalendár, ale to nie je v mojich rukách.“

    Fotogaléria z 9. etapy na Tour de France 2026
    The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Norway's Tobias Foss cools down with water as he rides in the break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    85 fotografií
    KK47 Malemort - Jazdi z tímu Bahrain Victorious si vkladajú do dresov ľad pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyKK46 Malemort - Francúzsky cyklista Paul Seixa s respirátorom a chladiacou vestou pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavy - respirátor - chladiaca - vestaKK45 Malemort - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyDenmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, waits for the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas, center, and his teammates wear cooling vests ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The break away ride during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators cheer the riders during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Tobias Johannessen, left, and Quinn Simmons of the U.S. ride in a break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Per Strand Hagenes rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Tobias Foss cools down with water as he rides in the break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)KK47 Malemort - Jazdi z tímu Bahrain Victorious si vkladajú do dresov ľad pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyKK46 Malemort - Francúzsky cyklista Paul Seixa s respirátorom a chladiacou vestou pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavy - respirátor - chladiaca - vestaKK45 Malemort - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyDenmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, waits for the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas, center, and his teammates wear cooling vests ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators cheer the riders during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The break away ride during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)KK79 Ussel - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra teší na pódiu po 9. etape (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdFDenmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Mathieu van der Poel leads the break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)KK77 Ussel - Holandský cyklista Mathieu van der Poel bozkáva svoju priateľku Roxanne Bertelsovú po víťazstve v 9. etape (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Netherland's Mathieu van der Poel kisses his girlfriend, Roxanne Bertels, after he won the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdFSlovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Mathieu van der Poel celebrates as he crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel kisses his girlfriend, Roxanne Bertels, after he won the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Mathieu van der Poel celebrates as he crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators wait for the riders to pass during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)KK74 Ussel - Holandský cyklista Mathieu van der Poel sa teší z víťazstva v 9. etape (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Netherland's Mathieu van der Poel celebrates as he crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdFKK75 Ussel - Holandský cyklista Mathieu van der Poel sa teší z víťazstva v 9. etape (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Netherland's Mathieu van der Poel celebrates as he crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdFNetherland's Mathieu van der Poel, center right, races to the finish line of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel celebrates on the podium after winning the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Mathieu van der Poel crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel celebrates as he crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel celebrates as he crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The break away ride during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators cheer the riders during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Tobias Johannessen, left, and Quinn Simmons of the U.S. ride in a break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Per Strand Hagenes rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Tobias Foss cools down with water as he rides in the break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)KK47 Malemort - Jazdi z tímu Bahrain Victorious si vkladajú do dresov ľad pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyKK46 Malemort - Francúzsky cyklista Paul Seixa s respirátorom a chladiacou vestou pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavy - respirátor - chladiaca - vestaKK45 Malemort - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyDenmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, waits for the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas, center, and his teammates wear cooling vests ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Organizátori Tour de France pre aktuálnu vlnu horúčav pristúpili k nezvyčajnému kroku a skrátili nedeľňajšiu etapu vo Francúzskom stredohorí o 30 kilometrov.

    Teploty v uplynulých dňoch atakovali hranicu 40 stupňov Celzia.

    Muselo by sa štartovať o ôsmej hodine

    „Možno ďalší krok bude spočívať v tom, že etapy sa budú začínať skôr. Včera tu bol návrh, aby sa štartovalo o 10:00, ale tým sa nič nezmení.

    Aj tak budete do cieľa prichádzať v horúčave,“ uviedol Pogačar, ktorý je po prvom týždni lídrom pretekov.

    „Muselo by sa štartovať o ôsmej alebo deviatej hodine, alebo dokonca ešte skôr. Znie to síce hrozne, ale myslím si, že telo si dokáže zvyknúť na to, aby človek vstával o piatej a o ôsmej vyrazil do etapy,“ povedal úradujúci majster sveta.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    14.07.2026
    13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
    hornatý
    hornatý
    15.07.2026
    13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra.
    Pogačar chce bojovať proti horúčavám zmenou: Telo si dokáže zvyknúť vstávať o piatej
    dnes 11:46
    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra.
    Pogačar chce bojovať proti horúčavám zmenou: Telo si dokáže zvyknúť vstávať o piatej
    dnes 11:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Pogačar chce bojovať proti horúčavám zmenou: Telo si dokáže zvyknúť vstávať o piatej