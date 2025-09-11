Šéf Nemcov stojí za Nagelsmannom: Sme štastní, že ho máme, je to top tréner

TASR|11. sep 2025 o 17:31
Kritika k futbalu patrí, hovorí Rudi Völler.

FRANKFURT. Športový riaditeľ nemeckej futbalovej reprezentácie Rudi Völler podržal trénera Juliana Nagelsmanna po nie ideálnom vstupe do kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2026. Povedal, že kritika k futbalu patrí a tréner potrebuje slobodu.

Nemecko sa po prehre 0:2 so Slovenskom a víťazstve 3:1 nad Severným Írskom nachádza na tretej priečke v A-skupine.

„Mám plnú dôveru v tím. Nemyslím si, že súperi si užívajú zápasy proti nám. Sme šťastní, že máme Juliana. Je veľmi silný rečnícky, má vysoké nároky a dobre pracuje v tréningovom procese. Je to top tréner.

Trénerovi musíte dať slobodu vyskúšať pár vecí, aj keď ide o kvalifikačné zápasy,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Völlera vo štvrtkovej epizóde podcastu Spielmacher.

Nemcov čakajú v kvalifikácii ešte štyri zápasy. Priamu účasť na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku v budúcom roku si zabezpečí iba víťaz skupiny.

Nemecko však má istú miestenku v baráži na základe rebríčka Ligy národov, aj keby neskončilo v skupine na druhom mieste, ktoré zaručuje účasť v baráži.

„Mali sme teraz štyri alebo päť zápasov, ktoré neboli z našej strany presvedčivé. Kritika patrí k profesionálnemu futbalu, musíte jej čeliť. A to presne Julian Nagelsmann robí,“ dodal víťaz majstrovstiev sveta z roku 1990.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

