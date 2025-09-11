Šéf Nemcov stojí za Nagelsmannom: Sme štastní, že ho máme, je to top tréner

FRANKFURT. Športový riaditeľ nemeckej futbalovej reprezentácie Rudi Völler podržal trénera Juliana Nagelsmanna po nie ideálnom vstupe do kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2026. Povedal, že kritika k futbalu patrí a tréner potrebuje slobodu.
Nemecko sa po prehre 0:2 so Slovenskom a víťazstve 3:1 nad Severným Írskom nachádza na tretej priečke v A-skupine.
„Mám plnú dôveru v tím. Nemyslím si, že súperi si užívajú zápasy proti nám. Sme šťastní, že máme Juliana. Je veľmi silný rečnícky, má vysoké nároky a dobre pracuje v tréningovom procese. Je to top tréner.
Trénerovi musíte dať slobodu vyskúšať pár vecí, aj keď ide o kvalifikačné zápasy,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Völlera vo štvrtkovej epizóde podcastu Spielmacher.
Nemcov čakajú v kvalifikácii ešte štyri zápasy. Priamu účasť na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku v budúcom roku si zabezpečí iba víťaz skupiny.
Nemecko však má istú miestenku v baráži na základe rebríčka Ligy národov, aj keby neskončilo v skupine na druhom mieste, ktoré zaručuje účasť v baráži.
„Mali sme teraz štyri alebo päť zápasov, ktoré neboli z našej strany presvedčivé. Kritika patrí k profesionálnemu futbalu, musíte jej čeliť. A to presne Julian Nagelsmann robí,“ dodal víťaz majstrovstiev sveta z roku 1990.