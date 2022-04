Sú ako Real Madrid vo futbale? Skúsenosti im pomáhajú, blížia sa k rekordu

Komárno disponuje extrémne skúseným kádrom. Čo meno, to na slovenské pomery pojem. Hráči majú na konte stovky štartov v reprezentácii. Emanuel Kohút je štvornásobným najlepším volejbalistom Slovenska, František Ogurčák vyhral anketu dvakrát.

V základnej časti mala miernu prevahu mlaď nad skúsenosťou. Prešovčania vyhrali dva z troch vzájomných zápasov a do play off šli z prvého miesta.

„Tak sme si to možno ani nepredstavovali. Odohrali sme dva dobré zápasy a preto ideme domov s vedením 2:0,“ vravel univerzál Peter Mlynarčík, ktorý bol zakaždým ústrednou postavou duelu.

Z radov Komárna zaznievali hlasy o tom, že to bude dlhá finálová séria. Dokonca aj po prvom vyhratom zápase. Druhý ich ešte viac priblížil k vytúženému koncu.

„Vedeli sme, že to bude náročné, ale verili sme si. Je super, že sme zvládli oba zápasy,“ pochvaľoval si Matej Kubš, jeden z plejády mimoriadne skúsených hráčov Komárna.

„Cítil som, že zápas dokážeme doviesť do víťazného konca. Veril som nášmu tímu, robíme minimum chýb,“ tvrdil Mlynarčík, ktorý mal dôvod na úsmev aj po zápase.

Okrem obrovských emócií zaihral na jeho tvári neraz úsmev. A to aj vo vypätých chvíľach. Bolo vidieť, že si finále užíva.

Tréner Komárna Gabriel Chochoľak síce s mužstvom do Prešova pricestoval, ale pre vysoké horúčky zostal v hoteli.

„Naša hra momentálne nie je hodná finále a nie sme dôstojným súperom pre Komárno. Je mi to trocha ľúto, pretože prišla plná hala, diváci boli skvelí,“ vravel na rovinu kapitán Šarišanov Martin Sopko st.

„Hráme s diametrálne odlišným tímom než v základnej časti. Bez Lamanca, Ščerba nastupuje pár dní po výrone členka. V druhom zápase nám zo zostavy vypadol aj Mikovčík. Nejdeme zo seba robiť martýrov, ale sú to fakty. Súper cíti, že sme trochu oslabení a využil to,“ hovoril Digaňa.

„Srdce tam bolo, ale rýchlo sa opäť znížilo na bezpulzové. Začiatok bol fajn, avšak potom prišiel výpadok. Asi sme sa spoliehali na to, že Komárno bude odovzdané a jeho hráči nebudú vládať,“ zamýšľal sa Digaňa.

Hráči Komárna si eufóriu z výhier vychutnali aj so svojimi fanúšikmi. (Autor: SVF)

Od realít do volejbalovej histórie?

Tretí a štvrtý zápas finálovej série volejbalistov je na programe budúci víkend v Komárne. Ak ich domáci tím zvládne, do klubovej vitríny pridá po roku ďalšiu trofej.

„Určite sa o to pokúsime, ale nemôžeme si to nejako extra pripúšťať. Budeme sa naďalej snažiť hrať našu hru,“ tlmí eufóriu Kubš, ktorý sa v prípade úspechu zapíše do histórie slovenského volejbalu.

A nielen on, ale aj jeho spoluhráč Peter Kašper. Obaja majú na konte už sedem titulov, vlani vyrovnali rekord súčasného reprezentačného trénera Mareka Kardoša a Mariána Vavreka. Kubš s Kašperom sa teraz môžu v tejto bilancii osamostatniť.