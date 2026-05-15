Slováci odštartovali prípravu na novú sezónu. Máme pred sebou veľa práce, vraví tréner

Slovenskí volejbaloví reprezentanti v piatok odštartovali prípravu na tohtoročnú sezónu. Už pod vedením nového trénera Michala Masného sa stretli na zraze v Púchove, kde odohrajú dva prípravné zápasy proti Česku (28. a 29. mája).
Masný prevzal národný tím v novembri minulého roka, dovtedy tri sezóny pôsobil ako asistent belgického kouča Stevena Vanmedegaela, ktorý vo funkcii skončil na vlastnú žiadosť.
Širšia nominácia slovenskej reprezentácie na sezónu 2026
Nahrávači: Filip Palgut (UVC McDonald's Ried/AUT), Peter Barták (VK MIRAD UNIPO Prešov), Martin Bielka (TJ Spartak Myjava), Oliver Hanúsek (SŠŠ Trenčín)
Smečiari: Martin Rendla, Filip Makónyi (obaja TJ Spartak Myjava), Július Firkaľ (Barkom Kazany-Ľvov/UKR), Jakub Ihnát (VK Lvi Praha/CZE), Michal Ščerba (VK MIRAD UNIPO Prešov), Branislav Skasko (TJ Slávia Svidník)
Blokári: Daniel Šellong, Andrej Billich (obaja VK Slovan Bratislava), Branislav Hanúsek (Beroe 2016 Stara Zagora), Jakub Kováč (Kladno volejbal.cz/CZE)
Univerzálni hráči: Erik Gulák (VK Slávia SPU Nitra), Patrik Lamanec (TS BBT Bielsko-Biala/POL), Patrik Matejčík (VaLePa/FIN)
Liberá: Bartolomej Jakubík (VK Slovan Bratislava), Samuel Paňko (TJ Spartak Myjava)
Náhradníci: Patrik Marjov, Michal Trubač (obaja VK Slovan Bratislava), Patrik Pokopec, Tobias Viskup (obaja TJ Spartak Myjava), Marek Mečiar (VK Slávia SPU Nitra)
„Veľmi som sa tešil na tento moment, keď sa opäť stretneme so všetkými chlapcami, aby sme mohli začať s prípravou na Európsku ligu. Ja som mal od volejbalu oddych jeden a pol mesiaca a nie som človek, ktorý vydrží bez práce sedieť len tak, takže aj preto som sa na tento deň tešil viac.
Máme pred sebou veľa práce a málo času, takže ho budeme musieť využiť čo najefektívnejšie,“ uviedol Masný pre oficiálnu stránku Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Prvým vrcholom sezóny bude pre Slovákov Európska liga, ktorú odštartujú domácim turnajom v Poprade 5. júna.
„Teším sa na to, že som opäť v reprezentácii a vidím okolo seba známe tváre a kamarátov. Mám to tu rád a na celú reprezentačnú sezónu sa veľmi teším. Som v roli lídra, takže by som mal mladším hráčom ukázať, ako sa treba správať profesionálne.
Teším sa na domáce zápasy v Poprade, lebo pred domácim publikom majú duely špeciálnu atmosféru a na toto sa teším,“ povedal 28-ročný smečiar Július Firkaľ, ktorý je so 100 reprezentačnými štartmi najskúsenejší hráč slovenského výberu.
Vo veku 23 rokov bude medzi kľúčových reprezentantov patriť aj Andrej Billich. „Musím povedať, že na túto sezónu v reprezentácii som sa tešil asi zo všetkých doterajších najviac.
Cítim, že tento ročník bude iný aj v tom, že Európska liga bude mať iný náboj, keďže bude zároveň aj kvalifikáciou na ME 2028 a som veľmi zvedavý na európsky šampionát, ktorý nás čaká v septembri v Taliansku.
Už v poslednej sezóne sme so Slovanom mali kvalitnú medzinárodnú konfrontáciu na klubovej úrovni a práve na európske meranie síl s kvalitnými súpermi sa teším aj v reprezentácii,“ konštatoval blokár Slovana Bratislava.
Program oficiálnych zápasov slovenskej reprezentácie v roku 2026
Európska liga:
5. júna o 19.00 h Estónsko - Slovensko
7. júna o 16.00 h Slovensko - Albánsko
13. júna o 16.30 h Slovensko - Gruzínsko
14. júna o 16.00 h Holandsko - Slovensko
19. júna o 19.00 h Slovensko - Island
20. júna o 19.00 h Fínsko - Slovensko
ME - zápasy A-skupiny:
11. septembra o 21.00 h Slovensko - Slovinsko
13. septembra o 21.05 h Taliansko - Slovensko
14. septembra o 16.00 h Slovensko - Česko
16. septembra o 16:00 h Švédsko - Slovensko
17. septembra o 16.00 h Slovensko - Grécko